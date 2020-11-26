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    У Києві не поділили дорогу два BMW (фото, відео)

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    Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження - У Києві не поділили дорогу два BMW (фото, відео)
    Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження

    У ДТП постраждав пасажир одного з автомобілів

    Сьогодні, 26 листопада, на перехресті проспекту Лобановського та вулиці Деміївської поблизу центрального автовокзалу зіткнулися два автомобілі BMW.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    За попередньою інформацією, водій седана BMW рухався головною дорогою на зелений сигнал світлофора, а водій позашляховика X5, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі, що й призвело до ДТП.

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    У Києві не поділили дорогу два BMW (фото, відео)
    У Києві не поділили дорогу два BMW (фото, відео)
    У Києві не поділили дорогу два BMW (фото, відео)
    У Києві не поділили дорогу два BMW (фото, відео)
    У Києві не поділили дорогу два BMW (фото, відео)
    У Києві не поділили дорогу два BMW (фото, відео)
    У Києві не поділили дорогу два BMW (фото, відео)

    У результаті аварії постраждав пасажир сірого BMW.

    На місці працюють патрульні та працівники швидкої допомоги.

    Як повідомлялося, 25 листопада на вулиці Васильківській у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Внаслідок ДТП постраждали дві людини.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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