У Києві не поділили дорогу два BMW (фото, відео)

У ДТП постраждав пасажир одного з автомобілів

Сьогодні, 26 листопада, на перехресті проспекту Лобановського та вулиці Деміївської поблизу центрального автовокзалу зіткнулися два автомобілі BMW.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

За попередньою інформацією, водій седана BMW рухався головною дорогою на зелений сигнал світлофора, а водій позашляховика X5, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі, що й призвело до ДТП.

У результаті аварії постраждав пасажир сірого BMW.

На місці працюють патрульні та працівники швидкої допомоги.

Як повідомлялося, 25 листопада на вулиці Васильківській у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Внаслідок ДТП постраждали дві людини.