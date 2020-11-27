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    Новини

    Під Києвом «швидка» військових протаранила Fiat (фото)

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    <p>&laquo;Швидка&raquo; вдарила Fiat у бік</p> - Під Києвом «швидка» військових протаранила Fiat (фото)

    «Швидка» вдарила Fiat у бік

    Фото: Київ оперативний

    Обставини ДТП встановлюють поліцейські

    У п’ятницю, 27 листопада, у Гостомелі під Києвом сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Fiat та військової швидкої допомоги.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    «У Гостомелі водій Fiat чомусь вирішив перетинати дорогу перед військовою швидкою, за що й отримав боковий удар», - йдеться у повідомленні.

    У результаті ДТП ніхто не травмувався.

    На місці працюють правоохоронці, які з’ясовують обставини автопригоди.

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    Під Києвом «швидка» військових протаранила Fiat (фото)
    Під Києвом «швидка» військових протаранила Fiat (фото)
    Під Києвом «швидка» військових протаранила Fiat (фото)

    Як повідомлялося, 26 листопада на перехресті проспекту Лобановського та вулиці Деміївської поблизу центрального автовокзалу в Києві зіткнулися два автомобілі BMW.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київщина автомобіль
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