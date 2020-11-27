Під Києвом «швидка» військових протаранила Fiat (фото)

Обставини ДТП встановлюють поліцейські

У п’ятницю, 27 листопада, у Гостомелі під Києвом сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Fiat та військової швидкої допомоги.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

«У Гостомелі водій Fiat чомусь вирішив перетинати дорогу перед військовою швидкою, за що й отримав боковий удар», - йдеться у повідомленні.

У результаті ДТП ніхто не травмувався.

На місці працюють правоохоронці, які з’ясовують обставини автопригоди.

Як повідомлялося, 26 листопада на перехресті проспекту Лобановського та вулиці Деміївської поблизу центрального автовокзалу в Києві зіткнулися два автомобілі BMW.