У Києві на «зебрі» поблизу школи автомобіль збив людину (фото)

«Швидка» відвезла потерпілого до лікарні

У четвер, 26 листопада, близько 20:00 на пішохідному переході біля школи №265 на вулиці Райдужній у Києві автомобіль збив людину.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Чоловік отримав травми ніг. «Швидка» відвезла потерпілого до лікарні.

Місцеві жителі кажуть, що на цьому місці подібні ДТП трапляються раз на декілька тижнів. Ліхтарі освітлення стоять далеко від нерегульованого пішохідного переходу і при переході з боку школи людина виходить з темряви і водій просто не встигає побачити людину.