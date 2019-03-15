На Київщині поліція ліквідувала дев’ять гральних залів



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Фото: Нацполіція

До організації незаконного бізнесу причетні троє чоловіків та жінка

Група осіб організувала мережу закладів з надання послуг у сфері грального бізнесу на території міст Біла Церква, Рокитне, Тараща. Їхню злочинну діяльність припинили детективи слідчого управління поліції Київщини спільно з працівниками Управління захисту економіки та за процесуальним керівництвом прокуратури області. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції Київщини.

Встановлено, що до організації незаконного бізнесу причетні троє чоловіків віком від 25 до 38 років, жителі міста Біла Церква, та 30-річна жінка, мешканка Таращі.

Щоб задокументувати злочинну діяльність фігурантів, працівники поліції провели 2 санкціонованих обшуки за адресою їхнього проживання та 9 обшуків за місцем функціонування гральних автоматів.

Під час проведення обшуку поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, зокрема на якій інстальоване програмне забезпечення для можливості надання азартних ігор та фактично є симулятором азартних ігор на гральних автоматах, журнали обліку відвідувачів закладу, предмети інтер’єру, теле- та відеоапаратури, засоби відеоспостереження закладу, електронні носії інформації.

Також вилучено кошти, здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони та СІМ-картки, документації щодо діяльності гральних закладів, оренди приміщень для них, плати за користування глобальною мережею Інтернет та послуг з надання програмного забезпечення для гральних автоматів, блокноти, журнали, чорнові записи. За фактом зайняття гральним бізнесом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України.

Наразі чотирьом особам оголошено про підозру у скоєнні цього злочину. Триває слідство.