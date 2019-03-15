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    Новини

    На Київщині поліція ліквідувала дев’ять гральних залів

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    На Київщині поліція ліквідувала дев’ять гральних залів
    Фото: Нацполіція

    До організації незаконного бізнесу причетні троє чоловіків та жінка

    Група осіб організувала мережу закладів з надання послуг у сфері грального бізнесу на території міст Біла Церква, Рокитне, Тараща. Їхню злочинну діяльність припинили детективи слідчого управління поліції Київщини спільно з працівниками Управління захисту економіки та за процесуальним керівництвом прокуратури області. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції Київщини.

    Встановлено, що до організації незаконного бізнесу причетні троє чоловіків віком від 25 до 38 років, жителі міста Біла Церква, та 30-річна жінка, мешканка Таращі. 

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    Щоб задокументувати злочинну діяльність фігурантів, працівники поліції провели 2 санкціонованих обшуки за адресою їхнього проживання та 9 обшуків за місцем функціонування гральних автоматів.

    Під час проведення обшуку поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, зокрема на якій інстальоване програмне забезпечення для можливості надання азартних ігор та фактично є симулятором азартних ігор на гральних автоматах, журнали обліку відвідувачів закладу, предмети інтер’єру, теле- та відеоапаратури, засоби відеоспостереження закладу, електронні носії інформації.

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    На Київщині поліція ліквідувала дев’ять гральних залів
    На Київщині поліція ліквідувала дев’ять гральних залів
    На Київщині поліція ліквідувала дев’ять гральних залів
    На Київщині поліція ліквідувала дев’ять гральних залів
    На Київщині поліція ліквідувала дев’ять гральних залів

    Також вилучено кошти, здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони та СІМ-картки, документації щодо діяльності гральних закладів, оренди приміщень для них, плати за користування глобальною мережею Інтернет та послуг з надання програмного забезпечення для гральних автоматів, блокноти, журнали, чорнові записи. За фактом зайняття гральним бізнесом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України.

    Наразі чотирьом особам оголошено про підозру у скоєнні цього злочину. Триває слідство.

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