У Кам'янці-Подільському місцева влада просить державу прийняти заходи проти грального бізнесу



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У Кам'янці- Подільському просять перевірити «суб'єктів господарювання, які під виглядом операторів державних лотерей надають тіньові послуги у сфері грального бізнесу»

Гральний бізнес є потенційною загрозою соціально-економічному розвитку країни, - депутати

Депутати міської ради міста Кам'янець-Подільський на Хмельниччині одноголосно підтримали ініціативу міського голови звернутися до органів центральної влади з вимогою почати вирішення проблеми грального бізнесу. Відповідне рішення було прийнято на сесії міської ради Кам'янець-Подільского, що відбулася 21 лютого.

У зверненні, зокрема, наголошується, що сьогодні гральний бізнес є «потенційною загрозою соціально-економічному розвитку країни, а також інтелектуальному і моральному становленню українців».

У зв'язку з цим депутати Кам'янець-Подільської міської ради звернулися до президента України, як гаранта додержання Конституції та законів України, Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, Генеральної прокуратури України, Національної поліції України з низкою вимог.

Серед вимог, зокрема, проведення перевірки «на законність діяльності суб'єктів господарювання, які під виглядом операторів державних лотерей надають тіньові послуги у сфері грального бізнесу та у разі виявлення незаконної діяльності, вжити всіх можливих заходів по її припинення».

Також депутати пропонують «розробити, погодити та подати для схвалення в установленому законодавством порядку зміни до законодавства, які полягають у застосуванні єдиних підходів щодо визначення механізму державного регулювання сфери азартних ігор, у тому числі лотерей в Україні».

Окрім того, депутати виступають за притягнення «суб'єктів господарювання за здійснення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу до відповідальності, передбаченої Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні» та Кримінальним кодексом України».

Нагадаємо, це не єдина ініціатива місцевого рівня щодо боротьби з гральним бізнесом. Раніше широкого розголосу набула ситуація в м.Винники, де представники ветеранських організацій спільно з міською владою домоглися закриття гральних закладів, незважаючи на протидію кримінальних структур.