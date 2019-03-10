У спальному районі Одеси спалили «казино»
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Рятувальники евакуювали мешканців будинку, біля якого розташовано підпільний гральний заклад
Невідомі підпалили приміщення підпільного казино - «Лотомаркета», розташованого в прибудові до житлового будинку по вул. Академіка Філатова, 41. В результаті «Лотомаркет» згорів дотла.
Інцидент стався близько восьмої години вечора.
Прибулі на місце співробітники ДСНС ліквідували загоряння за півгодини.
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Кілька квартир постраждали - вони залиті водою.
Джерело: Трасса Е-95