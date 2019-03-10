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    Новини

    У спальному районі Одеси спалили «казино»

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    У спальному районі Одеси спалили «казино»

    Рятувальники евакуювали мешканців будинку, біля якого розташовано підпільний гральний заклад

    Невідомі підпалили приміщення підпільного казино - «Лотомаркета», розташованого в прибудові до житлового будинку по вул. Академіка Філатова, 41. В результаті «Лотомаркет» згорів дотла.

    Інцидент стався близько восьмої години вечора.

    Прибулі на місце співробітники ДСНС ліквідували загоряння за півгодини.

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    Через густий дим і загрози перекидання вогню на житловий п'ятиповерховий будинок, рятувальники евакуювали людей з другого і третього поверхів.

    Кілька квартир постраждали - вони залиті водою.

     

    Джерело: Трасса Е-95

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