На Київщині поліція затримала дев’ять нелегалів (фото, відео)



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Громадян Вірменії затримано у Васильківському районі Фото: Нацполіція

Іноземці проживали на території України з порушенням терміну перебування

На Київщині тривають спільні заходи поліції та міграційної служби під умовною назвою «Мігрант», спрямовані на протидію нелегальній міграції та виявлення іноземців, які вчиняють злочини на території України.

Так, минулої доби семеро мігрантів-нелегалів затримали поліцейські на Васильківщині. Громадяни Вірменії проживали на території України з порушенням терміну перебування.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Іноземці повідомили правоохоронцям, що приїхали до Васильківського району з Києва в пошуках роботи. Постійного місця проживання вони не мали.

У Броварському районі під час забезпечення публічного порядку працівники поліції виявили ще двох нелегалів. Це 30-річний громадянин з Азейбарджану та 59-річний громадянин Грузії, які перебували на територiï України незаконно.

Правопорушників притягнуто до відповідальності за ст. 203 КУпАП (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні).

До місцевих відділів Державної міграційної служби направлені подання про примусове повернення іноземців до країни походження.

Нагадаємо, днями правоохоронці виявили на околиці столиці сімох громадян іншої держави. Іноземці незаконно проживали в Україні та працювали на одному із ринків Києво-Святошинського району.

Поліція звертається до громадян повідомляти на спецлінію 102 про факти незаконного перебування іноземців в Україні.