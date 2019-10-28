На ринку на околиці Києва поліція затримала нелегалів (фото)



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Нелегалів доставили до райвідділу міграційної служби Фото: Нацполіція

Іноземці незаконно проживали і працювали в Україні

У ході проведення заходів під назвою «Мігрант» працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми, на околиці столиці виявили сімох громадян іншої держави.

Іноземці незаконно проживали в Україні та працювали на одному із ринків Києво-Святошинського району. Їх доставили до місцевого райвідділу Державної міграційної служби. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Нелегалів притягнуто до відповідальності за ст. 203 КУпАП України (умисне невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення уповноваженого державного органу про заборону в’їзду в Україну).

Наразі вирішується питання про їх екстрадицію на батьківщину.

В цілому за час проведення операції «Мігрант» працівниками територіальних та структурних підрозділів поліції Київщини було направлено 127 подань про невідкладне повернення іноземців та осіб без громадянства на територію їхньої офіційної реєстрації.

Зафіксовано 147 правопорушень адміністративного законодавства за участі іноземців у тому числі 2 за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).

Розкрито 5 кримінальних злочинів, вчинених нелегалами, за якими особам повідомлено про підозру: умисні вбивства, розбої та крадіжки.

Нагадаємо, що 18 жовтня стартував практичний етап всеукраїнських профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант», який триватиме до 19 листопада 2019 року.

Нещодавно правоохоронці затримали іноземців - сімох громадян Азербайджану - в ході профілактичного відпрацювання ринку «Столичний». Усі вони працювали в одному зі складських приміщень ринку і займалися фасуванням овочів.