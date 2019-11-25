У Києві оперативники затримали «злодія в законі» (відео)



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«Злодій у законі» із кримінальним прізвиськом «Дато Сфан» був коронований у березні 2014 року в Туреччині

«Дато Сфан» мав намір у Києві та інших регіонах керувати кримінальним світом

Працівники карного розшуку столичної поліції спільно з працівниками Дніпровського управління поліції затримали «злодія в законі» на прізвисько «Дато Сфан», який на початку нинішнього року незаконно перетнув український кордон. Приїхавши до столиці, чоловік зустрічався з представниками злочинного середовища.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, затримано громадянина Грузії, 1972 року народження, який неодноразово судимий за розбійні напади. Покарання відбував у Російській Федерації, де у місцях позбавлення волі провів 21 рік.

«Злодій у законі» із кримінальним прізвиськом «Дато Сфан» був коронований у березні 2014 року в Туреччині. У Києві та інших регіонах мав намір керувати кримінальним світом. Зокрема, збирався організовувати, проводити та безпосередньо брати участь у так званих «сходках» для вирішення питань, пов’язаних із перерозподілом сфер впливу. Також він планував залучати до злочинної діяльності молодь задля збереження «злочинних традицій», - додав керівник столичної поліції.

На даний час вирішується питання щодо видворення іноземця за межі держави та заборони в’їзду в Україну.