Прокуратура відкрила справу через катування заступника глави Меджлісу в Криму

Силовики катували затриманого заступника глави Меджлісу

Прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом катування російськими окупантами в Криму заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова. Про це повідомляє прокуратура АР Крим.

Прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 438 КК України, тобто порушення законів та звичаїв війни.

«Незаконне ув’язнення осіб, застосування до них тортур та нелюдського поводження прямо заборонені статтею 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни та є воєнним злочином, і відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду - злочином проти людяності», – зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, 6 вересня «суд» в окупованому Криму заарештував заступника голови Меджлісу Джелялова на два місяці.

До слова, Офіс генпрокурора Українеи заявив, що кримські окупанти катували затриманого заступника глави Меджлісу

Як відомо, США закликають Росію звільнити першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля та інших людей, затриманих 3 і 4 вересня в окупованому Криму.

Нагадаємо, затримання у Криму відбулися 3 і 4 вересня. П’ятьох затриманих – Нарімана Джеляля, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова – російська влада пов’язує з нібито диверсією на газопроводі біля села Перевального, хоча достеменно не відомо, чи взагалі було те пошкодження газопроводу, про яке стверджується – «факт пошкодження газопроводу з інших джерел підтвердити не вдалося».

Проти Джеляля та двоюрідних братів Ахтемових порушили кримінальні справи за статтею про «диверсію» російського Кримінального кодексу, який Москва протиправно насаджує на окупованій частині території України, до них не допускають незалежних адвокатів.

Також 4 вересня, у селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Наріман Джелялов утримується в будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі».

Раніше повідомлялося, що в окупованому Сімферополі співробітники ФСБ викрали кримського татарина Ельдара Одаманова. Це сталося після обшуків в його будинку.

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джепарова розповіла, що до Нарімана Джеляла й Азіза та Асана Ахметових не впустили адвокатів, коли ті нарешті змогли знайти арештованих. А також затриманих катували: до них застосовуються незаконні методи слідства, психологічний і фізичний тиск.

Глава Меджлісу Рефат Чубаров розповів, що затриманого в окупованому Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля утримували у наручниках, з мішком на голові, а після висунули підозру в диверсії.

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