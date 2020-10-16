Затриманого кілька днів тому головного наркодилера Києва вже відпустили на волю (фото)



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Організував наркобізнес відомий столичний комерсант Юрій Чернецький Фото: Київ оперативний

Зловмисники збували наркотики за готівку постійним клієнтам у нічних клубах та на закритих вечірках

Кілька днів тому співробітники Служби безпеки України блокували діяльність злочинного угруповання, учасники якого спеціалізувалися на збуті наркотиків та психотропів у столиці.

Як повідомляє пресслужба Головного управління СБУ в Києві та Київській області, за даними досудового слідства, організував наркобізнес відомий столичний комерсант. До протиправної діяльності він залучив ще трьох киян. Заборонені речовини зловмисники збували за готівку постійним клієнтам під час особистих зустрічей у нічних клубах та на закритих вечірках.

Щомісяця організатор угруповання у середньому отримував понад 50 тисяч доларів США від незаконного збуту наркотиків. Точні суми «прибутків» наркоділків наразі встановлюються.

Оперативники спецслужби задокументували кілька фактів збуту зловмисниками заборонених речовин.

Затримали учасників групи за місцями проживання в Оболонському і Дніпровському районах столиці, а також у Бориспільському районі Київщини. Під час обшуків правоохоронці вилучили підготовлені до збуту кокаїн, амфетамін, канабіс, банківські картки, мобільні телефони та ноутбуки. Виявлені речі долучено до доказової бази розслідування.

Провадження розпочато за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Перевіряється причетність посадовців державних та правоохоронних органів до сприяння протиправній діяльності.

«Київ оперативний» повідомляє, що організатор наркобізнесу – бізнесмен Юрій Чернецький.

За даними пабліка, суд обрав для нього запобіжний захід тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 2 мільйони гривень. 15 жовтня заставу було внесено і Чернецький вже на волі.

СБУ повідомила, що перевіряється причетність посадовців державних та правоохоронних органів до сприяння протиправній діяльності наркодилера.