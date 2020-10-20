Правоохоронці викрили на Київщині нарколабораторію (фото)



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Під час обшуків вилучені наркотичні речовини Фото: Нацполіція

Збутом наркотиків займалась 32-річна жінка

Працівники Білоцерківського відділу поліції спільно зі Службою безпеки України задокументували злочинну діяльність групи осіб, причетних до виготовлення та розповсюдження амфетаміну.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, в кінці травня цього року слідчі Білоцерківського відділу поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за фактом збуту канабісу. Тоді невідома особа передала обвинуваченому пакет з наркотичною речовиною. Потім працівники кримінальної поліції під час поміщення цього обвинуваченого до ізолятору тимчасового тримання, окрім наркотичного засобу, вилучили у нього ще мобільний телефон та 12 різних пігулок.

Встановлено, що до збуту наркотиків причетна 32-річна жінка.

У подальшому поліцейські встановили коло осіб, причетних до виготовлення амфетаміну та вирощування наркозілля. Ними виявилися 33-річний чоловік, який в підсобному приміщенні облаштував нарколабораторію з виготовлення амфетаміну, та 24-річний молодик, що незаконно вирощували коноплі з метою збуту.

Під час проведення 3 санкціонованих та 5 невідкладних обшуків працівники поліції виявили та вилучили речові докази.

Зокрема, у зловмисниці вилучено канабіс, флеш-накопичувач та мобільний телефон. В її спільника – посуд з залишками білої порошкоподібної речовини.

Також у молодика, який облаштував нарколабораторію, правоохоронці вилучили різноманітні скляні колби, посуд, ваги, зброю, прекурсори, портфель з канабісом та 100 г готової продукції – амфетамін.

У межах кримінальних проваджень, відкритих за ч.2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та за ч.1 ст.313 (викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Жінці повідомлено про підозру за збут наркотичних речовин та вручено клопотання про тримання під вартою.

Щодо двох інших фігурантів – тривають слідчі дії та збір доказової бази. Наразі вирішується питання щодо оголошення для них підозри за незаконне виготовлення наркотиків та їхнього зберігання з метою збуту.

Також вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом незаконного зберігання зброї.