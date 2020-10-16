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    Киянин орендував сусідський будинок і вирощував там коноплі (фото)

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    Слідчі вилучили 217 насаджень конопель - Киянин орендував сусідський будинок і вирощував там коноплі (фото)
    Слідчі вилучили 217 насаджень конопель

    Поліцейські затримали чоловіка за вирощування конопель

    На території власного подвір’я, а також в будинку на вулиці Валківській у Подільському районі Києва жінка виявила розсаду ймовірно наркотичних рослин. Про це вона повідомила поліції. На місце події для з’ясування обставин виїхала слідчо-оперативна група, інформує пресслужба поліції Києва.

    Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці встановили, що в березні цього року сусід заявниці звернувся до неї з проханням орендувати земельну ділянку та будинок для власних потреб. Коли жінка згодом навідалась на адресу, то на подвір’ї та в будинку виявила рослини ймовірно наркотичного походження.

    Слідчі провели обшук, під час якого виявили та вилучили 217 насаджень конопель, 2 кілограми канабісу, ваги, а також приладдя для створення відповідного мікроклімату для рослин. Все вилучене направлено для проведення відповідних експертиз.

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    Киянин орендував сусідський будинок і вирощував там коноплі (фото)
    Киянин орендував сусідський будинок і вирощував там коноплі (фото)
    Киянин орендував сусідський будинок і вирощував там коноплі (фото)
    Киянин орендував сусідський будинок і вирощував там коноплі (фото)
    Киянин орендував сусідський будинок і вирощував там коноплі (фото)
    Киянин орендував сусідський будинок і вирощував там коноплі (фото)

    Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 54-річний місцевий мешканець, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

    Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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