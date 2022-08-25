На Київщині прогриміли вибухи

Офіційної інформації поки немає

Повітряна тривога у Київській області наразі не оголошена

Telegram-канали повідомляють про вибухи у Київській області. Також відомо, що після гучного звуку у небо підіймається чорний дим.

Офіційної інформації поки немає.

Зазначимо, що повітряна тривога зараз оголошена лише у Луганській області.

Нагадаємо, вночі на Київщині теж лунали вибухи. Ворог завдав ракетного обстрілу по одній із громад Вишгородського району. Зафіксовано два «прильоти». Також працювали сили протиповітряної оборони.

Жертв та поранених серед цивільних станом на ранок немає. Пожежі та руйнації житлових будівель чи об’єктів інфраструктури відсутні.

В обласній військовій адміністрації закликають всіх громадян не нехтувати сигналами тривоги та користуватися укриттям.

До слова, триває 183-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти безуспішно намагалися вести наступ на Бахмутському, Авдіївському та Слов’янському напрямках.