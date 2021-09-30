На Київщині судитимуть браконьєрів, що виловлювали рибу в промислових масштабах (фото)

Щоденно чоловіки виловлювали від 300 кг до 1 тонни риби

Правоохоронці Київщини скерували до суду обвинувальний акт стосовно злочинного угруповання рибних браконьєрів, що діяла у селах Сухолуччя та Страхолісся Вишгородського району. Зловмисники облаштовували замасковані бази з вилову та сортування риби, мали спеціальні підпільні холодильні камери, де зберігали вилов до відправки на продаж до столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці викрили та задокументували злочинну діяльність угруповання на початку червня 2021 року.

Встановлено, що організаторами групи є рідні 49-ти та 40-річний брати, які мешкають у Вишгородському районі. Здійснювати злочинну діяльність їм допомагали 49-річна та 32-річний жителі села Страхолісся, а також 24-річний мешканець села Горностайпіль. Вони налагодили масштабний вилов риби – придбали знаряддя лову, човни, обирали місця для вилову риби. Свою злочинну діяльність чоловіки здійснювали під час нересту, коли вилов риби заборонений.

У червні поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями проживання і «роботи» фігурантів та вилучили низку речових доказів: рибу, плавзасоби, автомобіль, яким пересувалися зловмисники, «чорну бухгалтерію» щодо збуту риби.

Наразі працівники слідчого управління поліції Київщини за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт щодо п’яти учасників злочинного угруповання рибних браконьєрів до суду.

До слова, нещодавно співробітники відділу державної охорони природно-заповідного фонду під час планового патрулювання території Чорнобильського заповідника разом з поліцейськими затримали браконьєра, в якого виявлено голову самця оленя з рогами, мішки з м’ясом дичини.