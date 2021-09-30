Охорона затримала в Чорнобильській зоні браконьєра з головою оленя (фото)

У браконьєра було виявлено голову самця оленя з рогами

Затриманого браконьєра передали правоохоронним органам

На днях співробітники відділу державної охорони природно-заповідного фонду під час планового патрулювання території Чорнобильського заповідника разом з поліцейськими затримали браконьєра. Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник на своїй сторінці у Facebook

У браконьєра було виявлено голову самця оленя з рогами, мішки з м’ясом дичини й саморобну тачку для транспортування вантажу.

Затриманого передали правоохоронним органам для подальшого розслідування факту незаконного полювання.

Як відомо, Чорнобильська зона стала комфортним домом для багатьох тварин. Тут проживають коні Пржевальського, лосі, сарни, олені, кабани, рисі, вовки, ведмеді, болотні черепахи та велика кількість видів птахів.

До слова, нещодавно в Чорнобильській зоні помітили трійцю биків, які гуляли, не боячись людей.

У кінці 2020 року у заповіднику було виявлено загиблих коней Пржевальського з зашморгами на шиях.