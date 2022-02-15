На Київщині тисячі людей залишилися без води та перекрили дорогу (відео)

Керуючі компанії житлових комплексів, що залишилися без води, запевняють, що також не мають жодного стосунку до каналізаційної насосної станції

Десятки мешканців села Софіївська Борщагівка перекрили дорогу вулицею Соборною, яка є головною транспортною артерією населеного пункту з населенням під 100 тисяч людей. Причина – другу добу майже половина мешканців села залишається взагалі без води. Про це пише «Апостроф».

Відсутність води пов'язана з відключенням від електроенергії каналізаційної насосної станції (КНС), яка обслуговувала одразу кілька житлових комплексів Софіївської Борщагівки.

«КНС розташована на вулиці Шалімова біля житлового комплексу «Софіївський квартал». Вона була запитана електроенергією безпосередньо від будинку. Забудовнику це було вигідно, а потім він перестав платити. Почали накопичуватися борги і зараз борг становить близько 4 мільйонів гривень.

Представники забудовника нічого не можуть сказати На балансі КНС ні в кого не стоїть: ні у кооперативу, який надає послуги водопостачання та водовідведення, ні у забудовника, ні у ЖК, які користуються послугами каналізаційної насосної станції Виходить, що борги є, але ніхто їх не сплачує і ДТЕК просто відключив електрику на КНС, а водоканал відключив воду. А не відключити воду не могли, адже це обернулося б екологічною катастрофою: стоки пішли б у сусідні водойми», – пояснила мешканка села Маріанна.

Обслуговуючий кооператив «Софіївка», який постачає воду на територію Софіївської Борщагівки, та бере плату за водовідведення, відхрещується від експлуатації насосної станції, відправляючи мешканців села на розбирання у свої ЖЕКи.

Проте керуючі компанії житлових комплексів, що залишилися без води, запевняють, що також не мають жодного стосунку до каналізаційної насосної станції.

Як підсумок, тисячі мешканців передмістя Києва залишаються без водопостачання та готові до радикальних заходів: перекривати дороги та влаштовувати масштабні акції протесту.

Як раніше повідомлялося, у Києві мешканці проблемної новобудови у Шевченківському районі обігріваються за допомогою котельні на твердому паливі, оскільки їхній житловий комплекс не підключено до жодних комунікацій. Мова йде про ЖК «Кузмінський-2», розташований на вулиці Магістральна, 33 в Шевченківському районі між парками «Сирецький гай» і «Нивки».