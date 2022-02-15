В Одесі через несплату залишився без світла елітний готель політиків і бізнесменів

Готель належить родині впливових бізнесменів

П'ятизірковий готель Maristella Marine Residence, розташований на 10 Фонтана в Одесі, відключили від електроенергії і газу за несплату. Про це повідомляє «Думська» з посиланням на джерело в мерії міста.

Maristella Marine Residence – проєкт, реалізований українською девелоперською компанією UDP у 2014 році.

Зазначимо, що «Марістелла» належить родині впливових одеських бізнесменів і політиків Круків. Юрій Крук-молодший – голова Одеської райдержадміністрації, його батько Юрій Крук-старший – нардеп шести скликань, у 1993-1995 роках був заступником міністра транспорту, а брат В'ячеслав був першим заступником міністра охорони природного середовища і віце-мером Одеси.

П'ять зірок готель отримав у квітні 2021 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, в Одесі здають готель за 100 тис. за добу.

До слова, 15 липня влада відрапортувала про першу успішну приватизацію за своєї каденції – готель «Дніпро» в центрі Києва пішов з молотка. За стартової ціни понад 80 млн грн він проданий більше, ніж за 1.1 млрд грн.

Пізніше ЗМІ повідомили, що компанія «Смартленд», яка запропонувала 1,11 млрд грн за готель на аукціоні та перемогла торги, може бути пов'язана з росіянами.

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