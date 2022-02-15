Уряд Індії рекомендує своїм студентам тимчасово виїхати з України

Громадянам Індії пропонується надавати посольству інформацію про статус їхньої присутності в Україні

Посольство Індії в Україні продовжить роботу у звичайному режимі

Уряд Індії надав рекомендацію своїм громадянам в Україні, зокрема студентам, тимчасово залишити країну. Повідомлення надійшло на тлі ескалації напруженості на українсько-російському кордоні. Про це пише Scroll.in.

«Громадянам Індії також рекомендується уникати будь-яких поїздок в Україну та подорожей всередині країни. Громадянам Індії пропонується надавати посольству інформацію про статус їхньої присутності в Україні, аби посольство могло зв'язатися з ними у разі потреби», – цитує видання повідомлення МЗС Індії.

У заяві додано, що посольство Індії продовжить роботу у звичайному режимі, «щоб надавати усі послуги громадянам Індії в Україні».

Нагадаємо, Канада вивезла з України частину своїх військових в інші країни Європи.

Раніше міністерства закордонних справ Італії та Швеції закликали своїх громадян, які перебувають в Україні, залишити країну. До слова, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про рішення щодо дипломатичних представництв в Україні. Німецьке генеральне консульство переїжджає з Дніпра до Львова.

Також Міністерство закордонних справ Японії порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через збільшення військ РФ біля українських кордонів.