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    Події в Україні

    Уряд Індії рекомендує своїм студентам тимчасово виїхати з України

    Громадянам Індії пропонується надавати посольству інформацію про статус їхньої присутності в Україні - Уряд Індії рекомендує своїм студентам тимчасово виїхати з України
    Громадянам Індії пропонується надавати посольству інформацію про статус їхньої присутності в Україні
    фото: з відкритих джерел

    Посольство Індії в Україні продовжить роботу у звичайному режимі

    Уряд Індії надав рекомендацію своїм громадянам в Україні, зокрема студентам, тимчасово залишити країну. Повідомлення надійшло на тлі ескалації напруженості на українсько-російському кордоні. Про це пише Scroll.in.

    «Громадянам Індії також рекомендується уникати будь-яких поїздок в Україну та подорожей всередині країни. Громадянам Індії пропонується надавати посольству інформацію про статус їхньої присутності в Україні, аби посольство могло зв'язатися з ними у разі потреби», – цитує видання повідомлення МЗС Індії.

    У заяві додано, що посольство Індії продовжить роботу у звичайному режимі, «щоб надавати усі послуги громадянам Індії в Україні».

    Нагадаємо, Канада вивезла з України частину своїх військових в інші країни Європи.

    Раніше міністерства закордонних справ Італії та Швеції закликали своїх громадян, які перебувають в Україні, залишити країну. До слова, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про рішення щодо дипломатичних представництв в Україні. Німецьке генеральне консульство переїжджає з Дніпра до Львова.

    Також Міністерство закордонних справ Японії порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через збільшення військ РФ біля українських кордонів.

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    Теги: МЗС Канада агресія Індія посольство послуги
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    Уряд Індії рекомендує своїм студентам тимчасово виїхати з України