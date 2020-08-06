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    На Київщині у каналізаційній ямі загинули троє людей (оновлено)

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    Трагедія сталася під час чистки каналізації - На Київщині у каналізаційній ямі загинули троє людей (оновлено)
    Трагедія сталася під час чистки каналізації
    Фото: ДСНС

    Одна людина потрапила до лікарні

    У середу, 5 серпня, у селі П’ятигори Тетіївського району під час чистки каналізаційної ями приватного будинку загинули троє людей, ще одну людину доправлено до лікарні.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «О 21:47 до оперативно-диспетчерської служби Тетіївського району надійшло повідомлення про те, що у вигрібну каналізаційну яму впала людина у с. П’ятигори  по вул. Шкільній. На місце події направлено особовий склад 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Тетіїв. По прибуттю встановлено, що у вигрібній ямі знаходяться чотири людини. Рятувальниками проведено роботи по вилученню осіб з ями та вжито реанімаційних заходів разом з працівниками екстреної медичної служби», - йдеться в повідомленні.

    Внаслідок проведених заходів одну особу - чоловіка 1989 року народження - врятовано та доправлено до Тетіївської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом – отруєння невідомою речовиною.

    Як стало відомо пізніше чоловік проводив чистку каналізаційної ями, зрозумівши що йому стає зле покликав на допомогу дружину, яка, намагаючись допомогти, спустилась до нього та теж потрапила в пастку. Намагаючись витягти чоловіка і жінку, до ями втрапили зять та сусідський хлопчина. Від отруєння невідомою речовиною всі втратили свідомість.

    Як повідомлялося, у липні цього року в Харкові під час ремонтних робіт у колодязі загинуло четверо комунальників. За попередніми даними, вони отруїлися аміаком.

    На Київщині чоловік упав у 25-метрову криницю.

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