У поліції назвали причину загибелі комунальників у Харкові



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Люди загинули під час ремонтних робіт у колодязі Фото: Нацполіція

За даними поліції, працівники були без засобів захисту і отруїлися аміаком

За попередніми даними, четверо комунальників у Харкові загинули в результаті отруєння аміаком. Трагедія сталася у ході ремонтних робота на очисних спорудах.

Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області.

Повідомляється, що троє чоловіків і одна жінка отруїлися аміаком під час проведення ремонтних робіт у колодязі. Інцидент стався на території мулових полів очисних споруд Харкова. Один з працівників втратив свідомість і впав в колодязь, йому намагалися допомогти троє інших співробітників комунального підприємства.

«В результаті інциденту чотири особи загинули на місці події від отруєння аміаком. Попередньо, працівники були без засобів індивідуального захисту», - додали в поліції.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

До слова, тиждень тому у Харкові під час зйомки загинула фотограф. Трагедія сталася під час відкриття нової студії, дівчина вийшла за огороджену територію на заводі і впала в шахту.