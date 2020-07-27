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    У поліції назвали причину загибелі комунальників у Харкові

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    <span>Люди загинули під час ремонтних робіт у колодязі&nbsp;</span> - У поліції назвали причину загибелі комунальників у Харкові
    Люди загинули під час ремонтних робіт у колодязі 
    Фото: Нацполіція

    За даними поліції, працівники були без засобів захисту і отруїлися аміаком

    За попередніми даними, четверо комунальників у Харкові загинули в результаті отруєння аміаком. Трагедія сталася у ході ремонтних робота на очисних спорудах.

    Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області.

    Повідомляється, що троє чоловіків і одна жінка отруїлися аміаком під час проведення ремонтних робіт у колодязі. Інцидент стався на території мулових полів очисних споруд Харкова. Один з працівників втратив свідомість і впав в колодязь, йому намагалися допомогти троє інших співробітників комунального підприємства.

    «В результаті інциденту чотири особи загинули на місці події від отруєння аміаком. Попередньо, працівники були без засобів індивідуального захисту», - додали в поліції.

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    У поліції назвали причину загибелі комунальників у Харкові
    У поліції назвали причину загибелі комунальників у Харкові

    Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

    До слова, тиждень тому у Харкові під час зйомки загинула фотографТрагедія сталася під час відкриття нової студії, дівчина вийшла за огороджену територію на заводі і впала в шахту.

     

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