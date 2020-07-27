У Харкові загинули четверо комунальників під час ремонтних робіт



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Поліція встановлює обставини загибелі чотирьох працівників комунального підприємства Фото: Уніан

За попередніми даними, троє чоловіків і жінка задихнулися у колодязі

На проспекті Гагаріна у Харкові під час ремонтних робіт загинуло четверо комунальників. За попередніми даними, вони задихнулися.

Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області.

Повідомляється, що троє чоловіків і одна жінка задихнулися газами під час проведення ремонтних робіт у колодязі.

«Повідомлення про подію надійшло до Основ'янського відділу поліції 27 липня близько 14:15 від працівника комунального підприємства. Він повідомив, що в ході проведення ремонтних робіт на проспекті Гагаріна загинули четверо працівників», - йдеться в повідомленні.

Інформацію про трагедію внесено до Єдиного обліку, поліція з'ясовує обставини події.

До слова, тиждень тому у Харкові під час зйомки загинула фотограф. Трагедія сталася під час відкриття нової студії, дівчина вийшла за огороджену територію на заводі і впала в шахту.