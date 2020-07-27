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    У Харкові загинули четверо комунальників під час ремонтних робіт

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    Поліція встановлює обставини загибелі чотирьох працівників комунального підприємства&nbsp; - У Харкові загинули четверо комунальників під час ремонтних робіт
    Поліція встановлює обставини загибелі чотирьох працівників комунального підприємства 
    Фото: Уніан

    За попередніми даними, троє чоловіків і жінка задихнулися у колодязі

    На проспекті Гагаріна у Харкові під час ремонтних робіт загинуло четверо комунальників. За попередніми даними, вони задихнулися.

    Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області.

    Повідомляється, що троє чоловіків і одна жінка задихнулися газами під час проведення ремонтних робіт у колодязі.

    «Повідомлення про подію надійшло до Основ'янського відділу поліції 27 липня близько 14:15 від працівника комунального підприємства. Він повідомив, що в ході проведення ремонтних робіт на проспекті Гагаріна загинули четверо працівників», - йдеться в повідомленні.

    Інформацію про трагедію внесено до Єдиного обліку, поліція з'ясовує обставини події.

    До слова, тиждень тому у Харкові під час зйомки загинула фотографТрагедія сталася під час відкриття нової студії, дівчина вийшла за огороджену територію на заводі і впала в шахту.

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