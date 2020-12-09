Скільки шкіл і садочків Києва закрито на карантин

Наповненість київських дитсадків складає понад 50%

Через коронавірус у Києві на карантин закриті 4 школи та 7 дитячих садочків. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«На сьогодні в місті на карантин закриті 4 школи. На дистанційному навчанні 939 класів у 265 школах », – повідомив Кличко.

Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 1302. Також хворіють майже тисяча педагогів.

Мер також зазначив, що через виявлені випадки вірусу тимчасово закрита 191 група у 137 садках. 7 садочків повністю закриті на карантин.

Наповненість дітей у столичних дитсадках сьогодні – понад 50%.

Станом на 7 грудня у Києві на карантин були закриті 5 шкіл та 10 дитячих садочків.

Коронавірус в Україні

Всього 845343

Одужали 451118

Хворіють 380021

Померли 14204

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Нагадаємо, за минулу добу, 8 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1728 людей. Це на 253 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 7 грудня було 1475 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 84538 випадків захворювання на Covid-19.

Крім того, у Києві зареєстрували вже понад 12,8 тисяч випадків захворювання на грип і ГРВІ.