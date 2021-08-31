На Київщині випав град розміром із куряче яйце (фото)

Град пройшов і на Сумщині

Кількість опадів подекуди сягала 56-66 мм

Літо, яке добігає кінця, вирішило гучно попрощатися. Разом із активними грозами та дощем, у деяких районах Київської області випав крупний град. Про це повідомляє Укргідромецентр.

«У Миронівці (Київської області) – крупний град, діаметром 38 мм…Кількість опадів подекуди сягала 56-66 мм», – зазначається у повідомленні.

Також дощі не оминули й інші області країни. «Протягом минулої доби у західних, північних, Черкаській, Кіровоградській та окремих районах Дніпропетровської області пройшли дощі, місцями з грозами, кількість опадів 0,4-28 мм, у Київській та Кіровоградській областях подекуди 56-66 мм; на решті території істотних опадів не було. На Сумщині випадав град.

Вітер був північно-західний з переходом у західних областях на південно-західний, на Лівобережжі - південно-східний, 5-14 м/с, у Запорізькій та Донецькій областях окремі пориви 15-16 м/с», – повідомляє Укргідромецентр.

Нагадаємо, через негоду на Київщині безліч авто погубили свої номери у потоці води.

Вчорашню негоду, яка наробила чимало клопотів киянам, найбільше відчули жителі Мінського масиву. У районі повалені дерева пошкодили щонайменше два десятки машин.

Нагадаємо, у понеділок, 30 серпня, Києвом накрила негода. Гроза, сильний дощ з вітром валяв дерева та обривав дроти. Так у результаті сильного вітру дерево впало на маршрутне таксі, у якому перебували пасажири.

Нагадаємо, учора на Мінському масиві було понівечено десятки автомобілів та вирвано з корінням величезні дерева. Одне з дерев впало прямо на капот автомобіля. Через це задні колеса машини відірвало від землі.

Нагадаємо, на проспекті Правди, 66, внаслідок негоди, яка вирувала у Києві, дерево впало на електропередачі та загорілося.

До слова, через негоду увечері 30 серпня у Києві обмежили роботу станції метро «Героїв Дніпра», через що утворилися пробки.