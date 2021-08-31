  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Київщині випав град розміром із куряче яйце (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Град пройшов і на Сумщині - На Київщині випав град розміром із куряче яйце (фото)
    Град пройшов і на Сумщині
    Фото: Укргідромецентр./Facebook

    Кількість опадів подекуди сягала 56-66 мм

    Літо, яке добігає кінця, вирішило гучно попрощатися. Разом із активними грозами та дощем, у деяких районах Київської області випав крупний град. Про це повідомляє Укргідромецентр.

    «У Миронівці (Київської області) – крупний град, діаметром 38 мм…Кількість опадів подекуди сягала 56-66 мм», – зазначається у повідомленні.

    Також дощі не оминули й інші області країни. «Протягом минулої доби у західних, північних, Черкаській, Кіровоградській та окремих районах Дніпропетровської області пройшли дощі, місцями з грозами, кількість опадів 0,4-28 мм, у Київській та Кіровоградській областях подекуди 56-66 мм; на решті території істотних опадів не було. На Сумщині випадав град.

    Вітер був північно-західний з переходом у західних областях на південно-західний, на Лівобережжі - південно-східний, 5-14 м/с, у Запорізькій та Донецькій областях окремі пориви 15-16 м/с», – повідомляє Укргідромецентр.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Київщині випав град розміром із куряче яйце (фото)
    На Київщині випав град розміром із куряче яйце (фото)

    Нагадаємо, через негоду на Київщині безліч авто погубили свої номери у потоці води.

    Вчорашню негоду, яка наробила чимало клопотів киянам, найбільше відчули жителі Мінського масиву. У районі повалені дерева пошкодили щонайменше два десятки машин.

    Нагадаємо, у понеділок, 30 серпня, Києвом накрила негода. Гроза, сильний дощ з вітром валяв дерева та обривав дроти. Так у результаті сильного вітру дерево впало на маршрутне таксі, у якому перебували пасажири.

    Нагадаємо, учора на Мінському масиві було понівечено десятки автомобілів та вирвано з корінням величезні дерева. Одне з дерев впало прямо на капот автомобіля. Через це задні колеса машини відірвало від землі.

    Нагадаємо, на проспекті Правди, 66, внаслідок негоди, яка вирувала у Києві, дерево впало на електропередачі та загорілося.

    До слова, через негоду увечері 30 серпня у Києві обмежили роботу станції метро «Героїв Дніпра», через що утворилися пробки.

    Теги: машини Київщина вітер негода дощ літо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Київщині випав град розміром із куряче яйце (фото)