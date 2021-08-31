У Києві негода почавила автомобілі (фото)

Києвом пройшовся буревій та почавив автомобілі по дворах

У понеділок, 30 серпня, Києвом пронеслася негода. Сильний дощ з вітром валяв дерева та обривав дроти. На Мінському масиві понівечено десятки автомобілів та вирвано з корінням величезні дерева.

Одно з дерев впало прямо на капот автомобіля. Через це задні колеса машини відірвало від землі. Старенький автомобіль навряд чи є сенс ремонтувати, адже ремонт вийде дорожче ніж коштує стареньке авто.

А у сусідньому дворі стара тополя впала одразу на декілька автомобілів. Їх ушкодження навіть важко оцінити, адже дерево перекрило більшу частину автомобіля.

Нагадаємо, на проспекті Правди, 66, внаслідок негоди, яка наразі вирує у Києві, дерево впало на електропередачі та загорілося. Пожежники не можуть взятися до гасіння.

Увечері 30 та вночі 31 серпня у Києві прогнозують грози та шквали вітру 15-20 м/с. У деяких районах вже ллє сильний дощ і гримить.