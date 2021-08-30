Затори, вирвані дерева, понівечені авто: негода в Києві наробила біди (фото)
У Києві гроза затопила вулиці та спричинила транспортний колапс
Київ увечері 30 серпня накрила гроза. У зв'язку з цим обмежена робота станції метро «Героїв Дніпра» і утворилися пробки. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
На станції метро «Героїв Дніпра» обмежили вхід і вихід.
«Щоб уникнути підтоплення через негоду станція метро «Героїв Дніпра» працює з обмеженнями на вхід і вихід. Рух поїздів здійснюється в звичайному режимі», – йдеться в повідомленні.
Крім того, за даними Google Maps, сильна злива вже викликала колапс на дорогах Києва. Центр столиці та основні дорожні артерії зупинилися в заторах.
За даними «Київпастрансу», в різних районах столиці через скупчення води затримуються трамваї і тролейбуси. Зокрема:
- трамваї № 1, 3, 5, 28, 33К, 35;
- тролейбуси № 23, 28.
Водночас на Героїв Сталінграда затоплена станція швидкісного трамвая.
На проспекті Рокоссовського обірвані дроти, лежать бетонні стовпи.
«20-метрові дерева вирвані з корінням, 6 машин під завалами!», – пишуть у спільноті Життя Оболонського Району та Мінського Масиву.
Нагадаємо, на проспекті Правди, 66, внаслідок негоди, яка наразі вирує у Києві, дерево впало на електропередачі та загорілося. Пожежники не можуть взятися до гасіння.
Увечері 30 та вночі 31 серпня у Києві прогнозують грози та шквали вітру 15-20 м/с. У деяких районах вже ллє сильний дощ і гримить.