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    Затори, вирвані дерева, понівечені авто: негода в Києві наробила біди (фото)

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    Негода у столиці поламала дерева - Затори, вирвані дерева, понівечені авто: негода в Києві наробила біди (фото)
    Негода у столиці поламала дерева
    Фото Життя Оболонського Району та Мінського Масиву / Facebook

    У Києві гроза затопила вулиці та спричинила транспортний колапс

    Київ увечері 30 серпня накрила гроза. У зв'язку з цим обмежена робота станції метро «Героїв Дніпра» і утворилися пробки. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

    На станції метро «Героїв Дніпра» обмежили вхід і вихід.

    «Щоб уникнути підтоплення через негоду станція метро «Героїв Дніпра» працює з обмеженнями на вхід і вихід. Рух поїздів здійснюється в звичайному режимі», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, за даними Google Maps, сильна злива вже викликала колапс на дорогах Києва. Центр столиці та основні дорожні артерії зупинилися в заторах.

    За даними «Київпастрансу», в різних районах столиці через скупчення води затримуються трамваї і тролейбуси. Зокрема:

    • трамваї № 1, 3, 5, 28, 33К, 35;
    • тролейбуси № 23, 28.

    Водночас на Героїв Сталінграда затоплена станція швидкісного трамвая.

    На проспекті Рокоссовського обірвані дроти, лежать бетонні стовпи.

    «20-метрові дерева вирвані з корінням, 6 машин під завалами!», – пишуть у спільноті Життя Оболонського Району та Мінського Масиву.

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    Фото Життя Оболонського Району та Мінського Масиву / Facebook
    Фото Життя Оболонського Району та Мінського Масиву / Facebook
    Фото Життя Оболонського Району та Мінського Масиву / Facebook
    Фото Життя Оболонського Району та Мінського Масиву / Facebook
    Фото Життя Оболонського Району та Мінського Масиву / Facebook
    Фото Життя Оболонського Району та Мінського Масиву / Facebook
    Фото Життя Оболонського Району та Мінського Масиву / Facebook
    Фото Життя Оболонського Району та Мінського Масиву / Facebook
    Фото Життя Оболонського Району та Мінського Масиву / Facebook

    Нагадаємо, на проспекті Правди, 66, внаслідок негоди, яка наразі вирує у Києві, дерево впало на електропередачі та загорілося. Пожежники не можуть взятися до гасіння.

    Увечері 30 та вночі 31 серпня у Києві прогнозують грози та шквали вітру 15-20 м/с. У деяких районах вже ллє сильний дощ і гримить.

    Читайте також: У Києві станція метро «Героїв Дніпра» опинилася у полоні води (фото, відео)
    Теги: Київ метро Google КМДА робота негода пробки
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    Затори, вирвані дерева, понівечені авто: негода в Києві наробила біди (фото)