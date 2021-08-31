Негода у Києві: дерево привалило маршрутку з пасажирами (відео)
Інформація щодо постраждалих уточнюється
У понеділок, 30 серпня, Києвом накрила негода. Гроза, сильний дощ з вітром валяв дерева та обривав дроти. Так у результаті сильного вітру дерево впало на маршрутне таксі, у якому перебували пасажири. Про це повідомляє «Київ Оперативний».
Подія сталася на вулиці Білоруській, 5 (район Лук’янівки). Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, учора на Мінському масиві було понівечено десятки автомобілів та вирвано з корінням величезні дерева. Одне з дерев впало прямо на капот автомобіля. Через це задні колеса машини відірвало від землі.
Нагадаємо, на проспекті Правди, 66, внаслідок негоди, яка вирувала у Києві, дерево впало на електропередачі та загорілося.
До слова, через негоду увечері 30 серпня у Києві обмежили роботу станції метро «Героїв Дніпра», через що утворилися пробки.