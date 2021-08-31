  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Негода у Києві: дерево привалило маршрутку з пасажирами (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вечірня негода у Києві наробила багато лиха - Негода у Києві: дерево привалило маршрутку з пасажирами (відео)
    Вечірня негода у Києві наробила багато лиха
    Фото: скріншот відео t.me/s/KyivOperativ

    Інформація щодо постраждалих уточнюється

    У понеділок, 30 серпня, Києвом накрила негода. Гроза, сильний дощ з вітром валяв дерева та обривав дроти. Так у результаті сильного вітру дерево впало на маршрутне таксі, у якому перебували пасажири. Про це повідомляє «Київ Оперативний».

    Подія сталася на вулиці Білоруській, 5 (район Лук’янівки). Інформація щодо постраждалих уточнюється.

    Нагадаємо, учора на Мінському масиві було понівечено десятки автомобілів та вирвано з корінням величезні дерева. Одне з дерев впало прямо на капот автомобіля. Через це задні колеса машини відірвало від землі.

    Нагадаємо, на проспекті Правди, 66, внаслідок негоди, яка вирувала у Києві, дерево впало на електропередачі та загорілося.

    До слова, через негоду увечері 30 серпня у Києві обмежили роботу станції метро «Героїв Дніпра», через що утворилися пробки.

    Читайте також: У Києві станція метро «Героїв Дніпра» опинилася у полоні води (фото, відео)
    Теги: Київ машини негода пробки дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Негода у Києві: дерево привалило маршрутку з пасажирами (відео)