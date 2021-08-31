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    Київська влада назвала найпопулярніші муніципальні паркінги

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    Найвищим попитом користуються паркмайданчики в центрі міста - Київська влада назвала найпопулярніші муніципальні паркінги
    Найвищим попитом користуються паркмайданчики в центрі міста
    Фото з відкритих джерел

    Найбільшу кількість штрафів за неоплачене паркування отримують водії, що зупиняються на паркінгах на вулиці Еспланадній і Бессарабській площі

    Для удосконалення паркувального простору в Києві визначили найбільш завантажені паркінги з високою ротацією. Про це розповіла команда «Київ Цифровий» на своїй сторінціу Facebook.

    Найвищим попитом користуються паркмайданчики в центрі міста: на Бессарабській площі та вулицях Еспланадній, Великій Васильківській, Марії Заньковецької, Архітектора Городецького. Найбільшу кількість штрафів за неоплачене паркування отримують водії, що зупиняються на паркінгах на вулиці Еспланадній і Бессарабській площі.

    Фахівці також нагадали, що водії можуть безготівково оплачувати паркування в міському застосунку «Київ Цифровий». Щоб скористатися сервісом «Погодинне паркування» в застосунку потрібно:

    • Вказати номер автомобіля.
    • Вказати номер паркінгу та перевірити, щоб він відповідав номеру на паркувальному знаку.
    • Натиснути «Завершити паркування», щойно авто залишить паркінг.

    Оплата нараховується за той час, скільки тривало паркування в застосунку, та здійснюється з банківської картки, Apple Pay або Google Pay.

    Уже близько 40 000 паркувань водії оплатили в «Київ Цифровий». Розробники продовжують удосконалювати сервіс, щоб зробити паркувальний простір міста більш безпечним і комфортним. Так, в осінньому оновленні на користувачів чекають більш зручні нагадування про увімкнене паркування та ще кілька функцій, які зроблять паркування у місті комфортнішим. Окрім погодинного паркування, у застосунку водії можуть скористатися сервісами сплати штрафів і швидкого повернення евакуйованого авто з QR-кодом.

    До слова, Київська міська державна адміністрація планує провести інвестиційний конкурс для будівництва багаторівневого паркінгу біля Міжнародного виставкового центру на Броварському проспекті.

    Як повідомлялося, у проєкті Генерального плану Києва передбачено будівництво паркінгів.

    Теги: Київ будівництво машини
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    Київська влада назвала найпопулярніші муніципальні паркінги