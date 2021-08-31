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    На Київщині після негоди влаштували виставку втрачених автономерів (фото)

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    Місцеві жителі припустили, що номери туди принесло потоком води з площі Шевченка - На Київщині після негоди влаштували виставку втрачених автономерів (фото)
    Місцеві жителі припустили, що номери туди принесло потоком води з площі Шевченка
    Фото Олександр Щербаков/Facebook

    Автомобільні номери розставили на паркані, щоб водії могли їх розглянути й відшукати свої

    Сильні дощі з вітром, які пройшлися вчора Києвом та областю, завдали шкоди не лише природі, а й власникам автомобілів. Безліч авто погубили свої номери у потоці води. У мережі показали ціле «кладовище» з автономерів у місті Вишгород неподалік від столиці.

    «Автомобільні номери, перехрестя Набережної та проспекту Шевченка, може кому буде корисно, свої ми не знайшли», – пише автор публікації в групі «Вишгород, Вишгородський район Київщина» на сторінці в Facebook.

    На опублікованих кадрах видно, що автомобільні номери розставили на паркані, щоб водії могли їх розглянути й відшукати свої.

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    На Київщині після негоди влаштували виставку втрачених автономерів (фото)
    На Київщині після негоди влаштували виставку втрачених автономерів (фото)
    На Київщині після негоди влаштували виставку втрачених автономерів (фото)
    На Київщині після негоди влаштували виставку втрачених автономерів (фото)
    На Київщині після негоди влаштували виставку втрачених автономерів (фото)
    На Київщині після негоди влаштували виставку втрачених автономерів (фото)
    На Київщині після негоди влаштували виставку втрачених автономерів (фото)
    На Київщині після негоди влаштували виставку втрачених автономерів (фото)

    У коментарях місцеві жителі припустили, що номери туди принесло потоком води з площі Шевченка.

    «Супермаркет автомобільних номерів! Цілодобово! Можна до номерів ще й втрачений кимось задній бампер додати. Гойдався вчора на хвилях біля «Сільпо», «Місце загублених номерів! Потрібно на гугл-карті позначити», «Голосна інсталяція про стан комунікацій міста», – написали користувачі в коментарях під публікацією.

    Вчорашню негоду, яка наробила чимало клопотів киянам, найбільше відчули жителі Мінського масиву. У районі повалені дерева пошкодили щонайменше два десятки машин.

    Нагадаємо, у понеділок, 30 серпня, Києвом накрила негода. Гроза, сильний дощ з вітром валяв дерева та обривав дроти. Так у результаті сильного вітру дерево впало на маршрутне таксі, у якому перебували пасажири.

    Нагадаємо, учора на Мінському масиві було понівечено десятки автомобілів та вирвано з корінням величезні дерева. Одне з дерев впало прямо на капот автомобіля. Через це задні колеса машини відірвало від землі.

    Нагадаємо, на проспекті Правди, 66, внаслідок негоди, яка вирувала у Києві, дерево впало на електропередачі та загорілося.

    До слова, через негоду увечері 30 серпня у Києві обмежили роботу станції метро «Героїв Дніпра», через що утворилися пробки.

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    Теги: метро машини Київщина негода дощ
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    На Київщині після негоди влаштували виставку втрачених автономерів (фото)