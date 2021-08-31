На Київщині після негоди влаштували виставку втрачених автономерів (фото)

Місцеві жителі припустили, що номери туди принесло потоком води з площі Шевченка

Автомобільні номери розставили на паркані, щоб водії могли їх розглянути й відшукати свої

Сильні дощі з вітром, які пройшлися вчора Києвом та областю, завдали шкоди не лише природі, а й власникам автомобілів. Безліч авто погубили свої номери у потоці води. У мережі показали ціле «кладовище» з автономерів у місті Вишгород неподалік від столиці.

«Автомобільні номери, перехрестя Набережної та проспекту Шевченка, може кому буде корисно, свої ми не знайшли», – пише автор публікації в групі «Вишгород, Вишгородський район Київщина» на сторінці в Facebook.

На опублікованих кадрах видно, що автомобільні номери розставили на паркані, щоб водії могли їх розглянути й відшукати свої.

У коментарях місцеві жителі припустили, що номери туди принесло потоком води з площі Шевченка.

«Супермаркет автомобільних номерів! Цілодобово! Можна до номерів ще й втрачений кимось задній бампер додати. Гойдався вчора на хвилях біля «Сільпо», «Місце загублених номерів! Потрібно на гугл-карті позначити», «Голосна інсталяція про стан комунікацій міста», – написали користувачі в коментарях під публікацією.

Вчорашню негоду, яка наробила чимало клопотів киянам, найбільше відчули жителі Мінського масиву. У районі повалені дерева пошкодили щонайменше два десятки машин.

Нагадаємо, у понеділок, 30 серпня, Києвом накрила негода. Гроза, сильний дощ з вітром валяв дерева та обривав дроти. Так у результаті сильного вітру дерево впало на маршрутне таксі, у якому перебували пасажири.

Нагадаємо, учора на Мінському масиві було понівечено десятки автомобілів та вирвано з корінням величезні дерева. Одне з дерев впало прямо на капот автомобіля. Через це задні колеса машини відірвало від землі.

Нагадаємо, на проспекті Правди, 66, внаслідок негоди, яка вирувала у Києві, дерево впало на електропередачі та загорілося.

До слова, через негоду увечері 30 серпня у Києві обмежили роботу станції метро «Героїв Дніпра», через що утворилися пробки.