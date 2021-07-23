На Київщині вже відкрились майже 20 центрів масової вакцинації (перелік)
Центри масової вакцинації працюють у 16 містах Київщини
У Київській області відкрили вже 19 центрів масової вакцинації. Про це повідомив 23 липня очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.
Центри вакцинації працюють у:
- Білій Церкві,
- Броварах,
- Борисполі,
- Обухові,
- Славутичі,
- Українці,
- Яготині,
- Богуславі,
- Бучі,
- Вишгороді,
- Фастові,
- Василькові,
- Ірпені,
- Макарові,
- Ставищі,
- Таращі.
«Кожного дня відкриваємо нові центри масової вакцинації. Сьогодні їх вже 19. Крім них, працює 144 пункти щеплень. 280 автобусів готові для підвозу жителів. Будемо й надалі працювати над тим, щоб розширювати цю мережу. Це дозволить якомога більшій кількості наших жителів отримати щеплення від коронавірусу. Упродовж минулої доби в регіоні зробили 8664 щеплення», – зазначив Володін.
Нагадаємо, в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків Covid-19 штаму «Дельта».
У Національній академії наук опублікували дослідження, які дозволяють стверджувати про завершення фази спадання захворюваності на Covid-19 в Україні. Разом із тим існує загроза появи «вибухових темпів» наступного зростання – подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму «Дельта».