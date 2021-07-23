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    На Київщині вже відкрились майже 20 центрів масової вакцинації (перелік)

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    За добу 22 липня на Київщині зробили 8664 щеплення - На Київщині вже відкрились майже 20 центрів масової вакцинації (перелік)
    За добу 22 липня на Київщині зробили 8664 щеплення
    Фото з відкритих джерел

    Центри масової вакцинації працюють у 16 містах Київщини

    У Київській області відкрили вже 19 центрів масової вакцинації. Про це повідомив 23 липня очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.

    Центри вакцинації працюють у:

    • Білій Церкві,
    • Броварах,
    • Борисполі,
    • Обухові,
    • Славутичі,
    • Українці,
    • Яготині,
    • Богуславі,
    • Бучі,
    • Вишгороді,
    • Фастові,
    • Василькові,
    • Ірпені,
    • Макарові,
    • Ставищі,
    • Таращі.

    «Кожного дня відкриваємо нові центри масової вакцинації. Сьогодні їх вже 19. Крім них, працює 144 пункти щеплень. 280 автобусів готові для підвозу жителів. Будемо й надалі працювати над тим, щоб розширювати цю мережу. Це дозволить якомога більшій кількості наших жителів отримати щеплення від коронавірусу. Упродовж минулої доби в регіоні зробили 8664 щеплення», – зазначив Володін.

    Нагадаємо, в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків Covid-19 штаму «Дельта».

    У Національній академії наук опублікували дослідження, які дозволяють стверджувати про завершення фази спадання захворюваності на Covid-19 в Україні. Разом із тим існує загроза появи «вибухових темпів» наступного зростання – подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму «Дельта».

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    Теги: Київщина щеплення вакцинація коронавірус
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    На Київщині вже відкрились майже 20 центрів масової вакцинації (перелік)