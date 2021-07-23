На Київщині вже відкрились майже 20 центрів масової вакцинації (перелік)

Центри масової вакцинації працюють у 16 містах Київщини

У Київській області відкрили вже 19 центрів масової вакцинації. Про це повідомив 23 липня очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Центри вакцинації працюють у:

Білій Церкві,

Броварах,

Борисполі,

Обухові,

Славутичі,

Українці,

Яготині,

Богуславі,

Бучі,

Вишгороді,

Фастові,

Василькові,

Ірпені,

Макарові,

Ставищі,

Таращі.

«Кожного дня відкриваємо нові центри масової вакцинації. Сьогодні їх вже 19. Крім них, працює 144 пункти щеплень. 280 автобусів готові для підвозу жителів. Будемо й надалі працювати над тим, щоб розширювати цю мережу. Це дозволить якомога більшій кількості наших жителів отримати щеплення від коронавірусу. Упродовж минулої доби в регіоні зробили 8664 щеплення», – зазначив Володін.

Нагадаємо, в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків Covid-19 штаму «Дельта».

У Національній академії наук опублікували дослідження, які дозволяють стверджувати про завершення фази спадання захворюваності на Covid-19 в Україні. Разом із тим існує загроза появи «вибухових темпів» наступного зростання – подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму «Дельта».

Читайте також: