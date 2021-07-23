Ліжкомісця заповнюються. Аналітик показав, де Covid-19 знову набирає обертів

Уся Україна перейшла в маленький плюс за темпами заповнення ліжкомісць

Аналітик Євгеній Істребін, говорячи про ситуацію з коронавірусом в Україні, у Facebook розповів, що Одеська область продовжує повільне зростання. На Одещині поволі заповнюються ліжкомісця в лікарнях.

За словами аналітика, всього пацієнтів – 326 (+26 за добу, +60 за тиждень).

Одещину наздоганяють Луганська область, Київ та Чернівецька область.

«В цілому вся Україна перейшла в маленький плюс за темпами заповнення ліжкомісць. На сьогодні в середньому вісім ліжкомісць в день заповнюються», – уточнив Істребін.

Також аналітик наголосив, що різко зросла кількість охочих вакцинуватися. «Сьогодні встановили новий добовий рекорд вакцинації. За добу зробили 139 тисяч уколів», – написав він.

Додамо, що раніше аналітик повідомляв, що лише чотири відсотки українців, старших за 80 років, отримали дозу вакцини від коронавірусу. Повністю вакциновані з них 1,87%. Водночас саме ця група населення має найвищий ризик госпіталізації – він складає 51%. Водночас рівень летальності – 17%.

Також Євген Істребін на своїй сторінці у Facebook повідомляв, що інцидентність серед молодих громадян майже досягла піку січня, коли вирував варіант «Альфа», а в деяких молодих групах рівень захворюваності навіть перевищив січневий.

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