  1. Головна
  2. Теми дня
  3. Пандемія коронавірусу
рус
    Пандемія коронавірусу

    Ліжкомісця заповнюються. Аналітик показав, де Covid-19 знову набирає обертів

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Одещину наздоганяють Луганська область, Київ та Чернівецька область - Ліжкомісця заповнюються. Аналітик показав, де Covid-19 знову набирає обертів
    Одещину наздоганяють Луганська область, Київ та Чернівецька область
    Фото: з відкритих джерел

    Уся Україна перейшла в маленький плюс за темпами заповнення ліжкомісць

    Аналітик Євгеній Істребін, говорячи про ситуацію з коронавірусом в Україні, у Facebook розповів, що Одеська область продовжує повільне зростання. На Одещині поволі заповнюються ліжкомісця в лікарнях.

    За словами аналітика, всього пацієнтів – 326 (+26 за добу, +60 за тиждень).

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Ліжкомісця заповнюються. Аналітик показав, де Covid-19 знову набирає обертів
    Ліжкомісця заповнюються. Аналітик показав, де Covid-19 знову набирає обертів
    Ліжкомісця заповнюються. Аналітик показав, де Covid-19 знову набирає обертів
    Ліжкомісця заповнюються. Аналітик показав, де Covid-19 знову набирає обертів
    Ліжкомісця заповнюються. Аналітик показав, де Covid-19 знову набирає обертів

    Одещину наздоганяють Луганська область, Київ та Чернівецька область.

    «В цілому вся Україна перейшла в маленький плюс за темпами заповнення ліжкомісць. На сьогодні в середньому вісім ліжкомісць в день заповнюються», – уточнив Істребін.

    Також аналітик наголосив, що різко зросла кількість охочих вакцинуватися. «Сьогодні встановили новий добовий рекорд вакцинації. За добу зробили 139 тисяч уколів», – написав він.

    Додамо, що раніше аналітик повідомляв, що лише чотири відсотки українців, старших за 80 років, отримали дозу вакцини від коронавірусу. Повністю вакциновані з них 1,87%. Водночас саме ця група населення має найвищий ризик госпіталізації – він складає 51%. Водночас рівень летальності – 17%.

    Також Євген Істребін на своїй сторінці у Facebook повідомляв, що інцидентність серед молодих громадян майже досягла піку січня, коли вирував варіант «Альфа», а в деяких молодих групах рівень захворюваності навіть перевищив січневий.

    Читайте також:


    Теги: Київ Одещина Чернівецька область вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ліжкомісця заповнюються. Аналітик показав, де Covid-19 знову набирає обертів