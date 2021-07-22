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    У ЄС понад половина дорослих повністю вакциновані від коронавірусу. Інфографіка

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    Великі показники вакцинації допоможуть захиститися від нових штамів коронавірусу - У ЄС понад половина дорослих повністю вакциновані від коронавірусу. Інфографіка
    Великі показники вакцинації допоможуть захиститися від нових штамів коронавірусу

    Найкраще вакцинація просувається у Західній та Північній Європі

    У ЄС вже понад 200 мільйонів дорослих завершили вакцинацію від коронавірусу. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише «Європейська правда».

    «Понад 200 млн дорослих у Євросоюзі вже повністю щеплені. Це майже 55% дорослого населення ЄС», – заявила вона.

    Президентка Єврокомісії наголосила, що великі показники вакцинації допоможуть захиститися від нових штамів коронавірусу та дають шанси уникнути чергової хвилі епідемії.

    Як свідчить мапа Європейського центру попередження і контролю захворювань (де показники трохи відстають від даних наведених ЄК), найкраще вакцинація просувається у Західній та Північній Європі.

    Найбільше відстають від решти Румунія та Болгарія. В останній щеплених першою дозою – близько 18%, а завершили вакцинацію близько 16% дорослого населення.

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    Раніше Урсула фон дер Ляєн зазначала, що країни ЄС вже отримали достатньо вакцини для щеплення 70% свого дорослого населення, що налічує близько 366 млн осіб.

    За останніми даними Єврокомісії, наразі принаймні першою дозою у країнах ЄС та Європейської економічної зони щеплені 68,4% дорослих.

    Нагадаємо, вакцини Pfizer та AstraZeneca є високоефективними проти штаму «Дельта», який шириться у світі.

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    Теги: ЄС Румунія Болгарія щеплення вакцинація мапа населення Урсула фон дер Ляєн
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    У ЄС понад половина дорослих повністю вакциновані від коронавірусу. Інфографіка