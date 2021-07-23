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    Новий рекорд. Україна стрімко нарощує темпи Covid-вакцинації

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    Українські медики вже зробили майже 4,5 млн щеплень від коронавірусу - Новий рекорд. Україна стрімко нарощує темпи Covid-вакцинації
    Українські медики вже зробили майже 4,5 млн щеплень від коронавірусу
    Фото: АР

    За добу в Україні вакцинували майже 140 тис. людей

    В Україні знову новий рекорд щеплень за добу – 139 441 людину вакциновано проти коронавірусу 22 липня. Як повідомили у пресслужбі МОЗ, одну дозу отримали 76 169 людей, повністю імунізовані – 63 272 людини.

    Протягом доби працювали:

    • 743 мобільні бригади,
    • 2 672 пункти щеплення;
    • 171 центр вакцинації.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 920 068 людей, з них отримали одну дозу – 2 920 066 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 619 131 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 539 197 щеплень.

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    Нагадаємо, у середу, 21 липня, Україна оновила рекорд щеплень за добу – 120 090 людей було вакциновано проти Covid-19.

    Як відомо, зараз в Україні застосовують чотири вакцини від коронавірусу. З 21 липня, крім препаратів Pfizer, Sinovac Biotech і AstraZeneca, почали застосовувати Moderna.

    На цьому тижні до регіонів України доставлять половину партії вакцини Spikevax виробництва американської компанії Moderna, а також майже 1,4 млн доз вакцин CoronaVac, Comirnaty та AstraZeneca.

    Як відомо, в Україні з початку місяця вже зробили стільки ж щеплень, як за весь червень.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я рекорд Україна щеплення вакцинація населення коронавірус
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    Новий рекорд. Україна стрімко нарощує темпи Covid-вакцинації