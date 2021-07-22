У столичній лікарні виявили шість випадків Covid-19 штаму «Дельта»

Люди, в яких виявлено «Дельту», різного віку – від 21 до 73 років

В Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків Covid-19 штаму «Дельта». Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Києва.

Дослідження проведені завдяки спеціально закупленим лікарнею саме для діагностування цього штаму реактивам.

Наразі біоматеріал переданий для підтвердження в Київський міський лабораторний центр МОЗ України.

Директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург розповіла, що люди, в яких виявлено «Дельту», різного віку – від 21 до 73 років.

За її словами наразі ми знаємо про штам «Дельта» більше не з практики, а з досвіду іноземних колег, з якими постійно спілкуються столичні лікарі. «Дельта» відрізняється високим рівнем контагіозності (заразливістю), коротшим інкубаційним періодом та агресивнішим протіканням.

«Вакцинація. Це те слово, яке має стати для кожного, хто зараз читає цей текст найважливішим, аж доки ви не щепитеся. Припиняйте знаходити відмовки – «немає часу», «не хочу цю вакцину, хочу іншу»… Жодна важлива справа не варта життя. Кожна вакцина, яка зареєстрована в Україні з великою вірогідністю захистить Вас від смерті. Вакцинуйтеся! Зробіть це заради себе та близьких, які будуть потерпати від того, що Ви страждаєте від хвороби, або взагалі не зможете з нею впоратися, незважаючи на всі зусилля лікарів!» – закликала Гінзбург.

Як повідомлялося, в Національній академії наук опублікували дослідження, які дозволяють стверджувати про завершення фази спадання захворюваності на Covid-19 в Україні. Разом із тим існує загроза виникнення «вибухових темпів» наступного зростання – подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму «Дельта».

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