Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано 463 нових випадки коронавірусу



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Станом на ранок в Україні зафіксовано на 22 випадки менше, ніж учора

Усього виявлено 27 462 випадки коронавірусної хвороби

Станом на ранок 8 червня в Україні зафіксовано 463 нових випадки коронавірусу, це на 22 випадки менше, ніж учора (485).

Одужали – 141 (вчора 242), померли – 9 (вчора 11).

Загалом одужали 12 195 осіб, летальних випадків – 797.

У Києві виявлено хворих 72 особи (вчора 43). Також 59 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 54) і 41 – на Львівщині (вчора 68), 25 – на Рівненщині (вчора 32).

Як повідомлялося, станом на ранок 7 червня в Україні зафіксовано 485 нових випадки коронавірусу, це на 65 випадків менше, ніж учора (550).

Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15).

Загалом одужали 12 054 особи, летальних випадків – 788.

У Києві виявлено хворих 43 особи (вчора 83). Також 54 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 66) і 68 – на Львівщині (вчора 65), 32 – на Рівненщині (вчора 52).

Коронавірус в Україні

Всього 27462

Хворіють 14470

Одужали 12195

Померли 797

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Нагадаємо, станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж учора (553).

Одужали – 440 (вчора 330), померли – 15 (вчора 15).

Загалом одужали 11 812 особи, летальних випадків – 777.

Найбільше хворих виявлено у Києві (83), при цьому двоє людей у столиці померли від Covid-19.

Також 66 випадків зафіксовано у Чернівецькій області і 65 – на Львівщині, 52 – на Рівненщині.

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