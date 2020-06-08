За добу на коронавірусну хворобу захворіло 32 дитини та 51 медпрацівник, – Степанов



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За попередню добу здійснено 7647 тестів на коронавірус

Всього в Україні захворіло 1 964 дитини та 5 101 медпрацівник

В Україні за добу на коронавірусну хворобу Covid-19 захворіло 32 дитини та 51 медпрацівник, всього захворіло 1964 дитини та 5101 медпрацівник. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За минулу добу на коронавірусну хворобу захворіло 463 особи. З них – 32 дитини, а також 51 медпрацівник. Було госпіталізовано 92 особи. Зафіксовано 9 летальних випадків. При цьому, одужала 141 особа. Загалом за весь час пандемії захворіло 27 тис. 462 людини. З них 1964 дитини, а також 5101 медпрацівник», – сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що одужало 12195 осіб, померло 797 людей.

«За попередню добу здійснено 7647 тестів. З них 6569 досліджень – методом ПЛР, а також 1078 ІФА-тестів», – додав Максим Степанов.

Нагадаємо, станом на ранок 8 червня в Україні зафіксовано 463 нових випадки коронавірусу, це на 22 випадки менше, ніж учора (485).

Одужали – 141 (вчора 242), померли – 9 (вчора 11).

Загалом одужали 12 195 осіб, летальних випадків – 797.

У Києві виявлено хворих 72 особи (вчора 43). Також 59 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 54) і 41 – на Львівщині (вчора 68), 25 – на Рівненщині (вчора 32).

Коронавірус в Україні

Всього 27462

Хворіють 14470

Одужали 12195

Померли 797

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Як повідомлялося, станом на ранок 7 червня в Україні зафіксовано 485 нових випадки коронавірусу, це на 65 випадків менше, ніж учора (550).

Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15).

Загалом одужали 12 054 особи, летальних випадків – 788.

У Києві виявлено хворих 43 особи (вчора 83). Також 54 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 66) і 68 – на Львівщині (вчора 65), 32 – на Рівненщині (вчора 52).