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    На Київщині закриті на карантин майже пів сотні шкіл і 17 садочків (перелік)

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    Школи та окремі класи переходять на дистанційне навчання - На Київщині закриті на карантин майже пів сотні шкіл і 17 садочків (перелік)
    Школи та окремі класи переходять на дистанційне навчання
    Фото з відкритих джерел

    У 93 школах області на дистанційне навчання перейшли окремі класи

    Через коронавірус на Київщині 47 шкіл і дві філії перейшли на дистанційний режим роботи. Ще майже в сотні закладів освіти дистанційне навчання ввели в окремих класах.

    Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

    Відтак повністю дистанційно працюють такі школи:

    • у Фастівському районі – усі заклади;
    • у Києво-Святошинському районі – Мироцька, Музичанська, Шпитьківська школи та Чайківська філія ліцею №1 Петропавлівської Борщагівки;
    • у Яготинському районі – Яготинські школи №1, №2, №3, Лемешківська школа, Капустинський і Фарбованський НВК;
    • у Тетіївській ОТГ – Тетіївські школи №1, №2, №3, Степівське і Черепинське НВО;
    • у Переяслав-Хмельницькому районі – Пологово-Вергунівське та Вовчківське НВО;
    • у Броварському районі – Требухівська, Калинівська та Гоголівська школи;
    • у Таращанському районі – академічні ліцеї «Ерудит» і «Успіх», а також Лучанська школа;
    • у Бородянському районі – Озерське НВО;
    • у Сквирському районі – Самгородська школа;
    • у Баришівській ОТГ – Рудницький НВК;
    • у Дівичківський ОТГ – Єрківецьке НВО;
    • у Калитянській ОТГ – Семиполківський НВК;
    • у Фурсівській ОТГ – Трушківська школа;
    • у Василькові – академічний ліцей «Престиж».

    У 93 закладах освіти на «дистанційку» перевели окремі класи. Йдеться про майже десять тисяч учнів, які навчаються вдома.

    Така ситуація, наприклад, склалась у школах Білої Церкви. Там заняття для учнів початкових класів проводять очно, а для всіх інших – дистанційно. Аналогічно змішану форму навчання використовують у закладах освіти Ірпеня, Вишгородського, а також Києво-Святошинського районів і Узинської ОТГ.

    Крім того, на Київщині 17 дитячих садків тимчасово припинили свою роботу через випадки виявлення коронавірусу в дітей чи працівників.

    Відтак на карантин закрили заклади дошкільної освіти в таких населених пунктах:

    • у Кагарлицькому районі – шість дитсадків;
    • у Згурівському районі – два;
    • у Києво-Святошинському районі – чотири;
    • у Рокитнянському районі – один;
    • у Баришівській ОТГ – один;
    • у Василькові – два;
    • у Борисполі – один.

    Особи, які контактували з хворими, перебувають на самоізоляції.

    Теги: школа Київщина епідемія карантин дитячий садок коронавірус
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