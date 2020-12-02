На Київщині закриті на карантин майже пів сотні шкіл і 17 садочків (перелік)

У 93 школах області на дистанційне навчання перейшли окремі класи

Через коронавірус на Київщині 47 шкіл і дві філії перейшли на дистанційний режим роботи. Ще майже в сотні закладів освіти дистанційне навчання ввели в окремих класах.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

Відтак повністю дистанційно працюють такі школи:

у Фастівському районі – усі заклади;

у Києво-Святошинському районі – Мироцька, Музичанська, Шпитьківська школи та Чайківська філія ліцею №1 Петропавлівської Борщагівки;

у Яготинському районі – Яготинські школи №1, №2, №3, Лемешківська школа, Капустинський і Фарбованський НВК;

у Тетіївській ОТГ – Тетіївські школи №1, №2, №3, Степівське і Черепинське НВО;

у Переяслав-Хмельницькому районі – Пологово-Вергунівське та Вовчківське НВО;

у Броварському районі – Требухівська, Калинівська та Гоголівська школи;

у Таращанському районі – академічні ліцеї «Ерудит» і «Успіх», а також Лучанська школа;

у Бородянському районі – Озерське НВО;

у Сквирському районі – Самгородська школа;

у Баришівській ОТГ – Рудницький НВК;

у Дівичківський ОТГ – Єрківецьке НВО;

у Калитянській ОТГ – Семиполківський НВК;

у Фурсівській ОТГ – Трушківська школа;

у Василькові – академічний ліцей «Престиж».

У 93 закладах освіти на «дистанційку» перевели окремі класи. Йдеться про майже десять тисяч учнів, які навчаються вдома.

Така ситуація, наприклад, склалась у школах Білої Церкви. Там заняття для учнів початкових класів проводять очно, а для всіх інших – дистанційно. Аналогічно змішану форму навчання використовують у закладах освіти Ірпеня, Вишгородського, а також Києво-Святошинського районів і Узинської ОТГ.

Крім того, на Київщині 17 дитячих садків тимчасово припинили свою роботу через випадки виявлення коронавірусу в дітей чи працівників.

Відтак на карантин закрили заклади дошкільної освіти в таких населених пунктах:

у Кагарлицькому районі – шість дитсадків;

у Згурівському районі – два;

у Києво-Святошинському районі – чотири;

у Рокитнянському районі – один;

у Баришівській ОТГ – один;

у Василькові – два;

у Борисполі – один.

Особи, які контактували з хворими, перебувають на самоізоляції.