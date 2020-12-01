Локдаун і освіта: школи й садочки Києва готуються до закриття

Столичні заклади освіти готуються працювати в умовах локдауну

У разі введення локдауну в Києві буде зупинено роботу шкіл і дитячих садків. Про це повідомляють столичні чиновники.

«Столичні заклади освіти готові до можливого локдауну», - заявив в. о. першого заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський на своїй сторінці у Facebook.

Наразі в Києві на карантин закриті 6 шкіл та 8 дитячих садочків. На дистанційне навчання перевели 1137 класів у 289 школах.

Мондриївський запевняє, що поки що динаміка захворюваності в навчальних закладах контрольована. «Проте, у разі повного локдауну, система освіти готова працювати в нових умовах. У нас за плечима досвід весни, коли ми тільки починали вводити дистанційне навчання. Тепер, відпрацювавши помилки та недоліки, ми готові до такого кроку», - зазначив він.

Очільник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан також каже, що у разі введення локдауну школи і садочки Києва доведеться закривати. «Локдаун – це повне призупинення активності всього, що є у місті. Інакше ніякої ефективності від цього не буде», – сказав він сайту «Сьогодні».

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко уже висловився проти закриття метрополітену на час введення локдауну.

Також озвучені можливі варіанти роботи метро під час локдауну.

30 листопада на нараді у президента Володимира Зеленського не визначилися з датою введення локдауну.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спростував інформацію про те, що погоджено впровадження тотального карантину з 23 грудня до 15 січня.