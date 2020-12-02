Ефективність нульова: у Києві підбили результати карантину вихідного дня

Головний санітарний лікар Києва заявив, що обмеження не дали результатів

Карантин вихідного дня виявився неефективним у Києві. У столиці та спостерігається стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав очільник Головного управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан.

«Сьогодні він не показав свою ефективність і доцільність при даних умовах. Результатів по карантинних заходах (вихідного дня. – Ред.) немає ніяких. З епідеміологічної точки зору. Можливо, якісь інші», – сказав він.

Рубан додав, що такі обмеження є ефективними, якщо немає різкого зростання захворюваності на Covid-19.

«Сьогодні ми спостерігаємо стрімке зростання захворюваності в цілому по Україні, по регіону. Тому він неефективно впливає. І немає таких показників, що підтверджують його ефективність», – зазначив він.

Як повідомлялося, за минулу добу, 1 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1735 людей. Це на 64 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 30 листопада було 1799 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 74012 випадків захворювання на Covid-19.

Нагадаємо, від початку епідемії найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 30 листопада – у 1799 людей.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 376493

Одужали 369054

Померли 12717

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

В Офісі президента поки не визначилися з датою введення локдауну.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні через ситуацію з коронавірусом у будь-якому випадку буде запроваджено. Єдине питання, яке обговорює влада, – коли саме його вводити.

1 грудня в ефірі одного з телеканалів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що у середу, 2 грудня, уряд вирішить подальшу долю карантину.

У МОЗ запевняють, що уряд не розглядатиме введення локдауну на засіданні 2 грудня.