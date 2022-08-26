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На Київщині затримали чоловіка, який погрожував підірвати школу і садочок

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На Київщині затримали чоловіка, який погрожував підірвати школу і садочок
Чоловік подзвонив до поліції та повідомив, що заклав бомбу в закладах освіти
Андрій Нєбитов

Поліція встановила особу зловмисника і за кілька годин вже затримала його

На Київщині затримали чоловіка, який погрожував підірвати школу і садочок. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Він опублікував фото затриманого, зазначивши, що сьогодні цей 31-річний чоловік подзвонив до поліції та повідомив, що заклав бомбу в закладах освіти на Білоцерківщині.

«Разом із рятувальниками наші кінологи і вибухотехніки обстежили цілу низку навчальних закладів, однак жодних вибухових пристроїв не виявили. Вже через кілька годин ми встановили і затримали зловмисника. В будинку місцевого жителя вилучили і мобільний телефон, з якого здійснили фейкову погрозу замінування», - зазначив голова поліції області.

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Нєбитов нагадав, що за неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Теги: Київщина кримінал

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