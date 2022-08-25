У Миколаєві, Кривому Розі та на Київщині лунають вибухи

У Київській області після вибухів почалася пожежа

Подекуди в Україні оголошена повітряна тривога

На Київщині, у Миколаєві та у Кривому Розі було чути звуки вибухів. Про це інформують очевидці у соцмережах.

У містах та області оголошена повітряна тривога.

Зокрема, на Київщині пролунало близько шести вибухів.

Повідомляється, що у Київській області після вибухів почалася пожежа.

Тим часом повідомляється про запуск ракет із боку Білорусі.

У Миколаєві також овідомляють про вибухи у місті. Повітряну тривогу оголосили вже після вибухів.

Мешканці повідомляють про пуски ракет із тимчасово окупованої Херсонської області.

У Кривому Розі теж лунали вибухи.

Наразі підтвердження цієї інформації немає.

Подекуди в Україні оголошена повітряна тривога.

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Раніше повідомллося, що на Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Загинуло 15 людей, близько 50 отримали поранення.