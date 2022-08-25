У Миколаєві, Кривому Розі та на Київщині лунають вибухи
Подекуди в Україні оголошена повітряна тривога
На Київщині, у Миколаєві та у Кривому Розі було чути звуки вибухів. Про це інформують очевидці у соцмережах.
У містах та області оголошена повітряна тривога.
Зокрема, на Київщині пролунало близько шести вибухів.
Повідомляється, що у Київській області після вибухів почалася пожежа.
Тим часом повідомляється про запуск ракет із боку Білорусі.
У Миколаєві також овідомляють про вибухи у місті. Повітряну тривогу оголосили вже після вибухів.
Мешканці повідомляють про пуски ракет із тимчасово окупованої Херсонської області.
У Кривому Розі теж лунали вибухи.
Наразі підтвердження цієї інформації немає.
Подекуди в Україні оголошена повітряна тривога.
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
Раніше повідомллося, що на Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Загинуло 15 людей, близько 50 отримали поранення.
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