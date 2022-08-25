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Ракетний удар по Київщині. Поліція показала наслідки (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетний удар по Київщині. Поліція показала наслідки (фото)
Завдяки дотриманню правил безпеки жертв вдалося уникнути
фото: поліція Київщини

Правоохоронці закликають громадян проходити в укриття під час сигналів повітряної тривоги

Сьогодні, 25 серпня, російські загарбники обстріляли Київську область. Дві ворожі ракети вдарили по об’єктам інфраструктури Вишгородського району, повідомили у поліції Київської області.

Ворог атакував Київщину близько 2 години 30 хвилин, у одній із громад Вишгородщини пролунали вибухи.

«Сьогодні вночі ворог здійснив удар по Київщині. Щонайменше дві ворожі ракети вдарили по об’єктам інфраструктури Вишгородського  району. Завдяки своєчасним превентивним заходам жертв вдалося уникнути. Закликаю усіх в разі  повітряної тривоги одразу проходити в укриття», – зазначив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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Поліцейські Вишгородщини забезпечили охорону місця події та продовжують обстежувати місцевість для виявлення інших можливих місць падіння ракет.

Як повідомлялося, удень 25 серпня на Київщині пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що вибухи, після яких мешканці пристоличного регіону побачили дим, це швидше за все не приліт, а плановий вибух. Попередньо, підривають ракети, які не здетонували після обстрілів Вишгородського району.

Уночі на Київщині теж лунали вибухи. Ворог завдав ракетного обстрілу по одній із громад Вишгородського району. Зафіксовано два «прильоти». Також працювали сили протиповітряної оборони. Жертв та поранених серед цивільних станом немає. 

Нагадаємо, триває сто вісімдесят третя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території республіки Білорусь.

Теги: війна обстріл окупація Київ

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