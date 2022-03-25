На Київщині затримали зловмисників, які розстріляли з автомата двох чоловіків (відео)

Двоє катів із автоматами викрали машину та дорогою розстріляли двох цивільних осіб

Один зі злочинців чатував на правоохоронців із гранатою в кишені

Поліція Київщини затримала автоматчиків, які безжально розстріляли громадян у Великій Димерці. Про це правоохоронці повідомляють на своїй сторінці у Facebook.

13 березня двоє катів із автоматами викрали машину та дорогою розстріляли двох цивільних осіб, які пересувались на легковику.

Тоді поліція оперативно затримала одного із стрільців, ним виявився 29-річний житель Великої Димерки. Другого стрільця затримали днями в Броварах.

30-річний раніше судимий виходець із Богданівки переховувався від поліції та чатував на правоохоронців із гранатою в кишені.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили двох учасників злочинної групи, які заволоділи вогнепальною зброєю, виданою Територіальною обороною, та планували використати її в протиправних цілях.