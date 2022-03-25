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    На Київщині затримали зловмисників, які розстріляли з автомата двох чоловіків (відео)

    Двоє катів із автоматами викрали машину та дорогою розстріляли двох цивільних осіб - На Київщині затримали зловмисників, які розстріляли з автомата двох чоловіків (відео)
    Двоє катів із автоматами викрали машину та дорогою розстріляли двох цивільних осіб
    фото: Поліція Київської області/Facebook

    Один зі злочинців чатував на правоохоронців із гранатою в кишені

    Поліція Київщини затримала автоматчиків, які безжально розстріляли громадян у Великій Димерці. Про це правоохоронці повідомляють на своїй сторінці у Facebook.

    13 березня двоє катів із автоматами викрали машину та дорогою розстріляли двох цивільних осіб, які пересувались на легковику.

    Тоді поліція оперативно затримала одного із стрільців, ним виявився 29-річний житель Великої Димерки. Другого стрільця затримали днями в Броварах.

    30-річний раніше судимий виходець із Богданівки переховувався від поліції та чатував на правоохоронців із гранатою в кишені.

    Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили двох учасників злочинної групи, які заволоділи вогнепальною зброєю, виданою Територіальною обороною, та планували використати її в протиправних цілях.

    Теги: росія окупанти війна Україна Facebook поліція окупація #stoprussia
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    На Київщині затримали зловмисників, які розстріляли з автомата двох чоловіків (відео)