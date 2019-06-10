Колишній дільничний відповідатиме у суді за смертельну ДТП на Одещині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В момент скоєння ДТП чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння

Прокурори прокуратури Одеської області скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього офіцера органів поліції Вінницької області, якого підозрюють у порушенні правил дорожнього руху.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

У червні 2018 року старший дільничний офіцер поліції втратив контроль над керуванням автомобіля «VOLKSWEN GOLF», поблизу селища Ліски Лиманського району, виїхав за межі проїзної частини та врізався в залізобетонну опору.

Унаслідок ДТП один із пасажирів автомобіля помер від отриманих тілесних ушкоджень.

На момент аварії правоохоронець перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУНП в Одеській області (ч. 2 ст. 286 КК України).