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    Колишній дільничний відповідатиме у суді за смертельну ДТП на Одещині

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    Колишній дільничний відповідатиме у суді за смертельну ДТП на Одещині

    В момент скоєння ДТП чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння

    Прокурори прокуратури Одеської області скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього офіцера органів поліції Вінницької області, якого підозрюють у порушенні правил дорожнього руху.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    У червні 2018 року старший дільничний офіцер поліції втратив контроль над керуванням автомобіля «VOLKSWEN GOLF», поблизу селища Ліски Лиманського району, виїхав за межі проїзної частини та врізався в залізобетонну опору.

    Унаслідок ДТП один із пасажирів автомобіля помер від отриманих тілесних ушкоджень.

    На момент аварії правоохоронець перебував у стані алкогольного сп'яніння.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУНП в Одеській області (ч. 2 ст. 286 КК України).

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