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    На Київщині зіткнулися три автомобілі

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    Рятувальники від'єднали акумуляторні батареї автомобілів - На Київщині зіткнулися три автомобілі
    Рятувальники від'єднали акумуляторні батареї автомобілів
    Фото: ДСНС

    На місці ДТП працювали рятувальники

    У вівторок, 12 січня, у с. Фурси Білоцерківського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів: зіткнулись ВАЗ 2108, Renault Kangoo та Chevrolet Aveo.

    Інформація про ДТП надійшла до оперативно-диспетчерської служби  Білоцерківського району о 09:47, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області. 

    На місце виклику було направлено черговий караул Аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

    Рятувальники за допомогою немеханічного інструменту від'єднали акумуляторні батареї автомобілів, допомога з деблокування постраждалим не знадобилась.

    Обставини ДТП з'ясовуються правоохоронцями.

    Як повідомлялось, 11 січня пізно ввечері на Набережному шосе у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів.

    11 січня на перетині вулиці Федорова та Малевича в Києві зіткнулися два автомобілі.

    9 січня у місті Бориспіль сталося зіткнення двох авто: Renault Kangoo та Chevrolet Aveo. Один із учасників пригоди зник з місця ДТП. Згодом патрульні затримали його. Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.

    Теги: ДТП ДСНС Київщина автомобіль рятувальники
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