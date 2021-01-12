На Київщині зіткнулися три автомобілі

На місці ДТП працювали рятувальники

У вівторок, 12 січня, у с. Фурси Білоцерківського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів: зіткнулись ВАЗ 2108, Renault Kangoo та Chevrolet Aveo.

Інформація про ДТП надійшла до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 09:47, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце виклику було направлено черговий караул Аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Рятувальники за допомогою немеханічного інструменту від'єднали акумуляторні батареї автомобілів, допомога з деблокування постраждалим не знадобилась.

Обставини ДТП з'ясовуються правоохоронцями.

Як повідомлялось, 11 січня пізно ввечері на Набережному шосе у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів.

11 січня на перетині вулиці Федорова та Малевича в Києві зіткнулися два автомобілі.

9 січня у місті Бориспіль сталося зіткнення двох авто: Renault Kangoo та Chevrolet Aveo. Один із учасників пригоди зник з місця ДТП. Згодом патрульні затримали його. Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.