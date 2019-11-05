На київських ринках поліція затримала два десятки нелегалів (фото, відео)



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Затримання нелегалів відбулося на двох ринках Києва Фото: Нацполіція

Іноземців притягнуто до адміністративної відповідальності

Під час профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант» співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва спільно з представниками міграційної служби виявили ринки, де без необхідних документів працювали громадяни Таджикистану, Йорданії, Сомалі, Нігерії, Азербайджану, Алжиру, Конго, Єгипту та Грузії. Деякі з них потрапили на територію української держави незаконно, а в інших осіб закінчився термін тимчасового перебування в Україні.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У рамках операції поліцейські провели комплексне відпрацювання місць імовірного перебування іноземців та перевірили овочевий ринок на вулиці Електротехнічній та промтоварний ринок на вулиці Біломорській.

«У результаті на 22-х іноземців складено протоколи за статтею 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. З них 5 осіб повернуться до країни походження, двом скоротять термін перебування на території України, а двох помістять до пункту тимчасового тримання іноземців», - розповів т.в.о. начальника відділу управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Києва Олексій Гаврилюк.

Наразі правоохоронці проводять комплекс заходів, аби встановити канали незаконного перетину державного кордону та осіб, які причетні до даного правопорушення.

Нагадаємо, у кінці жовтня правоохоронці виявили на околиці столиці сімох громадян іншої держави. Іноземці незаконно проживали в Україні та працювали на одному із ринків Києво-Святошинського району.