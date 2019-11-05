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    На київських ринках поліція затримала два десятки нелегалів (фото, відео)

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    Затримання нелегалів відбулося на двох ринках Києва - На київських ринках поліція затримала два десятки нелегалів (фото, відео)
    Затримання нелегалів відбулося на двох ринках Києва
    Фото: Нацполіція

    Іноземців притягнуто до адміністративної відповідальності

    Під час профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант» співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва спільно з представниками міграційної служби виявили ринки, де без необхідних документів працювали громадяни Таджикистану, Йорданії, Сомалі, Нігерії, Азербайджану, Алжиру, Конго, Єгипту та Грузії. Деякі з них потрапили на територію української держави незаконно, а в інших осіб закінчився термін тимчасового перебування в Україні.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    У рамках операції поліцейські провели комплексне відпрацювання місць імовірного перебування іноземців та перевірили овочевий ринок на вулиці Електротехнічній та промтоварний ринок на вулиці Біломорській.

    «У результаті на 22-х іноземців складено протоколи за статтею 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. З них 5 осіб повернуться до країни походження, двом скоротять термін перебування на території України, а двох помістять до пункту тимчасового тримання іноземців», - розповів т.в.о. начальника відділу управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Києва Олексій Гаврилюк.

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    На київських ринках поліція затримала два десятки нелегалів (фото, відео)
    На київських ринках поліція затримала два десятки нелегалів (фото, відео)
    На київських ринках поліція затримала два десятки нелегалів (фото, відео)
    На київських ринках поліція затримала два десятки нелегалів (фото, відео)
    На київських ринках поліція затримала два десятки нелегалів (фото, відео)
    На київських ринках поліція затримала два десятки нелегалів (фото, відео)

    Наразі правоохоронці проводять комплекс заходів, аби встановити канали незаконного перетину державного кордону та осіб, які причетні до даного правопорушення.

    Нагадаємо, у кінці жовтня правоохоронці виявили на околиці столиці сімох громадян іншої держави.  Іноземці незаконно проживали в Україні та працювали на одному із ринків Києво-Святошинського району.

    Національна поліція України Київ мігранти ринок іноземці
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