На Закарпатті 12 в'єтнамців намагалися перейти кордон, використовуючи «сліди диких тварин»



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У одного з затриманих прикордонники виявили імітатор сліду дикої тварини

В’єтнамці із собою мали маскувальні накидки, які б дозволяли їм залишатися непоміченими від тепловізорів

Прикордонники затримали 12 мігрантів, які назвалися громадянами В’єтнаму та намагались потрапити до Угорщини. Про це пресслужба Державної прикордонної служби України.

«Учора на Закарпатті військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону завадили групі з 12 мігрантів потрапити в Угорщину. Порушники пробиралися до кордону та були затримані за 300 метрів від нього. До групи іноземців входило 12 осіб, серед яких 7 чоловіків та 5 жінок. Документів із собою вони не мали, однак назвалися громадянами В’єтнаму. Крім того, на цьому напрямку прикордонники викрили громадянина України, який можливо причетний до спроби переправлення іноземців. Під час затримання 26-річний чоловік перебував у досить збудженому стані та намагався чинити фізичний опір», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що організатори добре готували нелегалів для подорожі. В’єтнамці із собою мали маскувальні накидки, які б дозволяли їм залишатися непоміченими від тепловізорів, спальний мішок, а також у одного з затриманих прикордонники виявили імітатор сліду дикої тварини.

«Наразі незаконні мігранти знаходяться в прикордонному підрозділі. На них складено протоколи за ч.2 ст.204-1 Кодексу України про адміністративні провопорушення за спробу порушення кордону та будуть проведені фільтраційно-перевірочні заходи для встановлення всіх обставин їх мандрівки. А на нашого співвітчизника складено протокол за ст.185-10 КУпАП, до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 345 ККУ "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу», - додали у пресслужбі.

Також повідомляється, що до поліції направили повідомлення про виявлення кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачене ч. 2 ст. 332 КК України за незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

У ДПСУ додали, що за 9 місяців цього року, співробітники Держприкордонслужби затримали більше 60 громадян В’єтнаму, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України.