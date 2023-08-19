Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Яблучний Спас: що потрібно нести у церкву та звичаї цього дня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Яблучний Спас: що потрібно нести у церкву та звичаї цього дня
Яблучний Спас – це ще й початок Успенського посту, тому всі страви мають бути пісними
фото з відкритих джерел

На Яблучний Спас заведено пригощати всіх яблуками та їсти їх самим

Сьогодні, 19 серпня, в Україні православні християни святкують Яблучний Спас, також Свято Преображення, яке символізує завершення літа та настання осені. Це другий із трьох спасів.

Історія свята

Цього дня Ісус явив апостолам божественну силу на горі Фавор, де обличчя його почало сяяти, а одяг став небесно-білим. У зв'язку з цим з'явилася ще одна назва свята – Преображення Господнє.

Ця дата відзначена в календарі з метою нагадати віруючим про очищення душі, самовдосконалення.

Яблучний Спас є неперехідним святом і відзначається щорічно 19 серпня. До цього був Медовий Спас, який припав на 14 серпня. А наступним буде Горіховий Спас – 29 серпня.

Традиції

Яблучний Спас: що потрібно нести у церкву та звичаї цього дня фото 1

Люди приносять кошики з яблуками, виноградом, грушами та іншими плодами до церкви для освячення. Під час святкового столу традиційно сервірують фруктову випічку, але всі страви мають бути пісними, оскільки з 14 серпня розпочався Успенський піст.

Є вірування, що споживаючи перше освячене яблуко на Яблуневий Спас, можна загадувати бажання. Перед святом Преображення та освяченням у церкві, відзначено, що краще утриматися від споживання свіжих плодів врожаю. На 19 серпня також діє заборона на будь-які роботи по дому, на городі або рукоділля, адже цей день рекомендується віддати добрим справам та задумам про духовне розмаїття.

Також слід пробачити всі образи й уникати конфліктів із оточуючими. 

За повір'ям, в день Яблучного Спаса не слід знищувати комах. І якщо муха сіла двічі на руку, це вважалося прикметою щасливого року.

Народні прикмети на Яблучний Спас

  • Яка погода на Яблучний Спас – така буде і на Покрову.
  • Бджоли рояться – слід чекати дощ.
  • Сухий і сонячний день – буде тепла осінь.
  • Багато шпаків на деревах – до морозного січня.
  •  Весь урожай зернових потрібно зібрати до Яблучного Спаса – інакше перший дощ все погубить

Що не можна робити в цей день

  • Не можна важко працювати, прибирати, займатися ремонтом та рукоділлям, також краще відкласти роботу в саду і на городі.
  • Не варто митися в лазні, особливо мити голову, також не варто фарбувати волосся, візит до перукаря краще перенести на інший день.
  • Заборонено купатися у водоймах.
  • Яблука в цей день можна їсти тільки після освячення в церкві.
  • У цей період триває Успенський піст, тому обмежте вживання їжі тваринного походження.
  • На Яблучний Спас в молитвах обов'язково потрібно згадати померлих родичів.
  • Не слід вплутуватися в конфлікти, лихословити і бажати іншим зла.
  • Заборонено вбивати або проганяти комах.
Читайте також: 19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: свята урожай традиції свято погода

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

24 липня віряни вшановують пам'ять княгині Ольги
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:23
За даними спостережень, 22 липня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів для цього дня – 29,9 мм
У столиці зафіксовано новий рекорд добової кількості опадів
24 липня, 15:02
Свято-Преображенський собор в Одесі буде відновлено, пообіцяв президент
Пошкоджено 50 будинків, 25 із них – пам’ятки архітектури: Зеленський про наслідки удару по Одесі
23 липня, 21:43
Хрещення Київської Русі розпочалося з Києва
1035-річчя хрещення Київської Русі. Цікаві факти про найважливішу релігійну подію в історії України
27 липня, 20:33
3 серпня віряни вшановують пам'ять святого пророка Єзикиїля
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 серпня, 00:17
«Державність – священний кордон, який захищає націю від неволі». Звернення президента
«Державність – священний кордон, який захищає націю від неволі». Звернення президента
28 липня, 12:25
31 липня – День народження Гаррі Поттера
31 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 липня, 00:22
18 серпня віряни вшановують пам'ять святого мученика Євсигнія
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:29
14 серпня відзначається Маковія
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
14 серпня, 05:58

Події в Україні

Вибухи на Хмельниччині та Запоріжжі, заява Байдена щодо програшу РФ у війні: головне за ніч
Вибухи на Хмельниччині та Запоріжжі, заява Байдена щодо програшу РФ у війні: головне за ніч
Яблучний Спас: що потрібно нести у церкву та звичаї цього дня
Яблучний Спас: що потрібно нести у церкву та звичаї цього дня
РФ завозить на окуповані території гастролерів для імітації «виборів»
РФ завозить на окуповані території гастролерів для імітації «виборів»
У який спосіб ЗСУ можуть перерізати важливі сухопутні коридори ворога: оцінка ISW
У який спосіб ЗСУ можуть перерізати важливі сухопутні коридори ворога: оцінка ISW
У Запорізькій області прогриміли вибухи
У Запорізькій області прогриміли вибухи
На Хмельниччині пролунали вибухи
На Хмельниччині пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
США назвали втрати України і Росії у війні
24K
Зброя для України. До чого тут Китай?
22K
«Не хочуть нічого робити»: колишній президент Чехії розкритикував чоловіків-біженців з України
20K
Макет тризуба для «Батьківщини-матері» розробив Ющенко: стали відомі деталі
16K
У Нижньому Новгороді невідомі розвісили прапор України навпроти будівлі ФСБ (фото)
16K
Коли будете повертатись додому? Українські біженці у Польщі дали чесну відповідь

Новини

Окупанти посилили авіаудари і знову запустили «Шахеди» – Генштаб
Сьогодні, 06:59
В Україні утримається спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 19 серпня
Сьогодні, 05:04
19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
Вчора, 07:40
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Вчора, 06:45
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня
Вчора, 05:30

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту