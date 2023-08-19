Яблучний Спас: що потрібно нести у церкву та звичаї цього дня

Яблучний Спас – це ще й початок Успенського посту, тому всі страви мають бути пісними

На Яблучний Спас заведено пригощати всіх яблуками та їсти їх самим

Сьогодні, 19 серпня, в Україні православні християни святкують Яблучний Спас, також Свято Преображення, яке символізує завершення літа та настання осені. Це другий із трьох спасів.

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Історія свята

Цього дня Ісус явив апостолам божественну силу на горі Фавор, де обличчя його почало сяяти, а одяг став небесно-білим. У зв'язку з цим з'явилася ще одна назва свята – Преображення Господнє.

Ця дата відзначена в календарі з метою нагадати віруючим про очищення душі, самовдосконалення.

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Яблучний Спас є неперехідним святом і відзначається щорічно 19 серпня. До цього був Медовий Спас, який припав на 14 серпня. А наступним буде Горіховий Спас – 29 серпня.

Традиції

Люди приносять кошики з яблуками, виноградом, грушами та іншими плодами до церкви для освячення. Під час святкового столу традиційно сервірують фруктову випічку, але всі страви мають бути пісними, оскільки з 14 серпня розпочався Успенський піст.

Є вірування, що споживаючи перше освячене яблуко на Яблуневий Спас, можна загадувати бажання. Перед святом Преображення та освяченням у церкві, відзначено, що краще утриматися від споживання свіжих плодів врожаю. На 19 серпня також діє заборона на будь-які роботи по дому, на городі або рукоділля, адже цей день рекомендується віддати добрим справам та задумам про духовне розмаїття.

Також слід пробачити всі образи й уникати конфліктів із оточуючими.

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За повір'ям, в день Яблучного Спаса не слід знищувати комах. І якщо муха сіла двічі на руку, це вважалося прикметою щасливого року.

Народні прикмети на Яблучний Спас

Яка погода на Яблучний Спас – така буде і на Покрову.

Бджоли рояться – слід чекати дощ.

Сухий і сонячний день – буде тепла осінь.

Багато шпаків на деревах – до морозного січня.

Весь урожай зернових потрібно зібрати до Яблучного Спаса – інакше перший дощ все погубить

Що не можна робити в цей день