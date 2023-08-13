Нагадував звук «Шахеда» – на Чернігівщині у чоловіка відібрали мотоцикл
Чоловік їздив селом після комендантської години та лякав місцевих жителів
У Чернігівській області, в селі Іржавець, у місцевого мешканця вилучили мотоцикл. Чоловік систематично порушував комендантську годину і лякав селян. Про це у Facebook повідомив староста села Сергій Сирота.
За словами Сироти, порушник декілька разів «свідомо ігнорував прохання, зокрема й особисті».
«Неодноразово в темну пору доби та під час дії комендантської години їздив Іржавцем, Гужівкою, Парафіївкою на мотоциклі без фари, стопів, поворотів, шолому та номерів», – розповів староста.
Він також додав, що звук мотоцикла без глушника нагадує звук дрона-камікадзе Shahed, через що жителі сіл іноді лякалися та зверталися по допомогу.
«На жаль, поліція не змогла його спіймати. Але ми сьогодні поклали цьому край. І хочу попередити всіх, хто порушує ПДР, ігнорує комендантську годину, вважає, що війна десь далеко і можна пити алкоголь, курити «траву» й веселитись усю ніч, заважаючи відпочивати громаді – ми не дозволимо цього робити», – написав Сергій Сирота.
Мотоцикл у порушника вилучили й передадуть поліції.
Нагадаємо, влада України працює над законопроєктом, який би заборонив автомобілі без глушників. Справа в тому, що вони звучать, як іранські дрони типу Shahed та можуть лякати перехожих.
Також у Рівному та області ввели заборону на використання феєрверків та їзду на автомобілях, які не оснащені глушниками.
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