Нагадував звук «Шахеда» – на Чернігівщині у чоловіка відібрали мотоцикл

Чоловік їздив селом після комендантської години та лякав місцевих жителів

У Чернігівській області, в селі Іржавець, у місцевого мешканця вилучили мотоцикл. Чоловік систематично порушував комендантську годину і лякав селян. Про це у Facebook повідомив староста села Сергій Сирота.

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За словами Сироти, порушник декілька разів «свідомо ігнорував прохання, зокрема й особисті».

«Неодноразово в темну пору доби та під час дії комендантської години їздив Іржавцем, Гужівкою, Парафіївкою на мотоциклі без фари, стопів, поворотів, шолому та номерів», – розповів староста.

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Він також додав, що звук мотоцикла без глушника нагадує звук дрона-камікадзе Shahed, через що жителі сіл іноді лякалися та зверталися по допомогу.

«На жаль, поліція не змогла його спіймати. Але ми сьогодні поклали цьому край. І хочу попередити всіх, хто порушує ПДР, ігнорує комендантську годину, вважає, що війна десь далеко і можна пити алкоголь, курити «траву» й веселитись усю ніч, заважаючи відпочивати громаді – ми не дозволимо цього робити», – написав Сергій Сирота.

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Мотоцикл у порушника вилучили й передадуть поліції.

Нагадаємо, влада України працює над законопроєктом, який би заборонив автомобілі без глушників. Справа в тому, що вони звучать, як іранські дрони типу Shahed та можуть лякати перехожих.

Також у Рівному та області ввели заборону на використання феєрверків та їзду на автомобілях, які не оснащені глушниками.