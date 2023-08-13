Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нагадував звук «Шахеда» – на Чернігівщині у чоловіка відібрали мотоцикл

Надія Карбунар
glavcom.ua
Нагадував звук «Шахеда» – на Чернігівщині у чоловіка відібрали мотоцикл
Мотоцикл у порушника вилучили й передадуть поліції
фото: Сергій Сирота/Facebook

Чоловік їздив селом після комендантської години та лякав місцевих жителів

У Чернігівській області, в селі Іржавець, у місцевого мешканця вилучили мотоцикл. Чоловік систематично порушував комендантську годину і лякав селян. Про це у Facebook повідомив староста села Сергій Сирота.

За словами Сироти, порушник декілька разів «свідомо ігнорував прохання, зокрема й особисті».

«Неодноразово в темну пору доби та під час дії комендантської години їздив Іржавцем, Гужівкою, Парафіївкою на мотоциклі без фари, стопів, поворотів, шолому та номерів», – розповів староста.

Він також додав, що звук мотоцикла без глушника нагадує звук дрона-камікадзе Shahed, через що жителі сіл іноді лякалися та зверталися по допомогу.

«На жаль, поліція не змогла його спіймати. Але ми сьогодні поклали цьому край. І хочу попередити всіх, хто порушує ПДР, ігнорує комендантську годину, вважає, що війна десь далеко і можна пити алкоголь, курити «траву» й веселитись усю ніч, заважаючи відпочивати громаді – ми не дозволимо цього робити», – написав Сергій Сирота.

Мотоцикл у порушника вилучили й передадуть поліції.

Нагадаємо, влада України працює над законопроєктом, який би заборонив автомобілі без глушників. Справа в тому, що вони звучать, як іранські дрони типу Shahed та можуть лякати перехожих.

Також у Рівному та області ввели заборону на використання феєрверків та їзду на автомобілях, які не оснащені глушниками.

Теги: війна алкоголь Facebook поліція чоловік мотоцикл порушник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В столиці під час ДТП загинув мотоцикліст
У Голосіївському районі в ДТП загинув мотоцикліст (фото)
23 лютого, 07:42
Лукашенко закликає виробників зважати на загрозу санкцій
Лукашенко влаштував істерику, оглядаючи новий мотоцикл «Мінськ»
15 серпня, 2022, 21:06
На Полтавщині заборонили рух автівок і мотоциклів без глушників
На Полтавщині влада заборонила рух автівок і мотоциклів без глушників
1 липня, 2022, 01:35

Події в Україні

Нагадував звук «Шахеда» – на Чернігівщині у чоловіка відібрали мотоцикл
Нагадував звук «Шахеда» – на Чернігівщині у чоловіка відібрали мотоцикл
Загинула новонароджена дівчинка і пастор: подробиці нещадного обстрілу Херсонщини
Загинула новонароджена дівчинка і пастор: подробиці нещадного обстрілу Херсонщини
Парафіяни Московської церкви влаштували провокації на території Києво-Печерської лаври
Парафіяни Московської церкви влаштували провокації на території Києво-Печерської лаври
Кримський міст знову перекрито: що сталося
Кримський міст знову перекрито: що сталося
Розвідка назвала ключові провали російської армії в Україні
Розвідка назвала ключові провали російської армії в Україні
Українсько-російська війна навряд закінчиться до Різдва – The Times
Українсько-російська війна навряд закінчиться до Різдва – The Times

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
США пояснили Путіну, що чергова спроба «війни до переможного кінця» нічого не дасть
15K
13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
НАЗК підготувало нові правила перетину кордону
9876
Хейтер директорки музею Голодомору знайшов новий привід для її цькування
9462
Наступ ЗСУ на Півдні: Генштаб повідомив про успіхи
5728
ЗСУ взяли в полон командира розвідгрупи окупантів, він здає позиції своїх

Новини

Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
Вчора, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
11 серпня, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
10 серпня, 06:56

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту