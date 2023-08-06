Заборонити чоловікам виїзд за кордон після перемоги? У мережі розгорівся новий скандал

В інтернеті точаться дискусії, чи варто дозволити чоловікам виїжджати за кордон після завершення війни

Керівник Українського інституту майбутнього, Вадим Денисенко, пропонує після завершення війни продовжити заборону на виїзд чоловіків за кордон щонайменше на три роки. Така ініціатива викликала бурхливе обговорення у мережі.

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Денисенко вважає, що такі заходи необхідні, інакше «ми просто не збережемося як нація».

Водночас він зауважив, що мають бути законні способи виїзду, наприклад для військових з метою лікування, відрядження чи відпустки.

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«І це має бути чітко прописано в законодавстві. Але одним махом відкрити кордони, як це було до 24.02.22 – це означає втратити плюс мільйон. Зараз за кордоном близько 7 млн людей, повернеться половина. Всі ті, хто пише про комплексні заходи по поверненню – лукавлять. Ніяких реальних комплексних заходів нема і не буде. На жаль», – зазначив керівник Українського інституту майбутнього.

На цю пропозицію відреагувала народна депутатка Ірина Геращенко.

«Не думаю, що повоєнний безвиїзд спрацює на інноваційний розвиток і прорив в країні. А от до бунту призведе. І хто собі дозволить заборонити закордонну поїздку мільйону учасників бойових дій, які точно заслужили на відпочинок і мандрівку з родинами», – написала вона.

Посадовиц вважає, що будь-які заборони породжують корупцію. «Бо квартал як виїжджав, так і виїжджатиме на дуже важливий іноземний « культурний фронт», а от жінкам-держслужбовцям і зараз не можна, хоч вони не мають військового обовʼязку. Це вже породжує проблеми в місцевих органах влади і на держслужбі, чимало жінок-депутаток місцевих рад , де вони навіть зарплат не отримують, просто складають мандат. Українці хочуть відбудовувати нашу країну. Для цього треба стимулювати економіку, а не вбивати підприємництво новими поборами», – наголосила Геращенко.

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Крім того, ініціативу прокоментував ексрадник глави Адміністрації президента України та журналіст Юрій Чевордов.

«По-перше, хто дуже хотів виїхати з України, ті давно це вже зробили до війни.

По-друге, вже під час війни, ті, хто захотів виїхати – всі правдами та неправдами так чи інакше виїхали. Корупційна система дала можливість усім, ну ок, майже всім охочим такої можливості.

Залишилися ті, хто вирішив і надалі пов'язати своє життя з Україною і я не розумію, чому проживаючи найгострішу фазу – військову, їм треба буде виїжджати вже після неї», – сказав він.

Щодо загалом будь-яких заборон, то Чевордов також нагадав, що Україна – не Росія і якраз відрізняється від ворога постійним прагненням до свободи, за яку нині й триває війна.

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Політолог та військовий ЗСУ Петро Охотін, коментуючи можливість відкритих кордонів після війни, вказав, що вже зараз потрібно думати, які умови необхідні для того, щоб в Україну їхали реалізовуватися.

«Логічно, що Україна має тоді відкрити двері для фахівців різних націй. Як роблять Німеччина і Штати. Структура населення зміниться. І у цьому нічого поганого не має бути», – підкреслив він.

Водночас голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко відповів на пропозиції деяких користувачів «скласти на стіл український паспорт», якщо хочеш виїхати за кордон.

«Слухайте, ми так і до мишей до*бемось, як у старому анекдоті. Вангую наступний етап, буде якщо не підтримуєш владну партію чи прем'єра також паспорт на стіл? Або коли на виборах підтримав опозицію?», – покепкував він.

Нагадаємо, що раніше військова адвокатка пояснила тонкий нюанс, як не стати ухилянтом під час війни. Якщо у військовозобов’язаних чоловіків є підстава для відстрочки від служби, то не треба чекати, поти прийде повістка, а потрібно самостійно піти у військкомат та подати відповідну заяву.

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував посилення санкцій для втікачів, зокрема щодо покарання військовозобов’язаних, які незаконно виїхали з України під час війни. Він зазначив, що підготовка санкційного законопроєкту пов’язана із «запитом людей на справедливість, у тому числі і щодо тих, хто незаконно виїхав з держави та ухиляється від мобілізації».